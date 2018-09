U kojoj godini dijete upisati na sport? Koja je aktivnost najbolja i što bi mali sportaši trebali jesti? Donosimo nekoliko važnih savjeta za roditelje, ali i odgovore na najčešća pitanja

U domaćim i stranim sportskim revijama navode se prednosti bavljenja sportom, te vrijeme kada bi trebalo upisati koji sport. Evo što o tome kažu strani i domaći treneri, te znanstveni radovi i medicinsko-kineziološke publikacije.



KAD POČETI?

Roditelji malog djeteta koji žele da im se dijete bavi nekim natjecateljskim sportom u kasnijoj dobi, trebali bi znati da dijete ne može odmah nakon pelena krenuti na satove nogometa ili tenisa. Najprije se kreće, navode stručnjaci, s upoznavanjem i razvijanjem osnovnih pokreta, fleskibilnosti, snage i to najčešće kroz gimnastičke elemente.



KOJA JE NAJRANIJA DOB?

Najranija dob u kojoj se dijete može upisati na neki sport je oko tri godine, i većinom se tu radi o prije spomenutoj gimnastici koja razvija motoriku, opće tjelesne sposobnosti, a uz sve to djecu uči disciplini. To je odlična baza za bavljenje drugim sportovima u kasnijoj dobi. Također, djeca u najranijoj dobi mogu i plivati što će im razvijati pluća, kardiovaskularni sustav...



KAD POČETI S NOGOMETOM?

Ako je u pitanju nogomet, košarka i rukomet, onda bi djeca s tim sportovima, ako ih se misli brusiti u sportaše, trebala krenuti već s 9 ili 10 godina. Naravno, prije nogometa poželjno je da su se bavili nekim drugim sportom poput već spomenute gimnastike ili plivanja.



BORILAČKI SPORTOVI

Nisu samo gimnastika i plivanje pogodni za najmlađe. To su i prilagođeni judo, hrvanje, karate i drugi sportovi koji mogu koristiti i djeci vrtićkog uzrasta, i mogu biti izvrsna podloga da bi se dijete kasnije aktivnije bavilo nekim drugim sportovima. No, pazite da trener vaše djece ima dovoljno iskustva u radu s malom djecom.



NE PRETJERUJTE

No, s treninzima ne treba pretjerivati, niti roditelj treba samoinicijativno sastavljati plan treninga. Aktivnosti u najranijoj dobi dijete trebaju zabavljati, a ne mu predstavljati muku. Međutim, ne treba ni slušati uvijek dijete i davati mu za pravo. Naime, nekad bi djeca odmah odustala nakon jednog ili dva treninga. E tu bi roditelj trebao inzistirati da dijete ide neko vrijeme, pa tek onda ako vidi da je dijete nezadovoljno nakon 5 - 10 treninga, trebalo bi promijeniti sport.



ODLIČNA KORIST

Istraživanja pokazuju da djeca koja se bave sportom od ranog doba imaju veće samopouzdanje, discipliniraniji su i samostalniji, psihički su zdraviji i puno bolje uspijevaju u daljnjem životu, te su daleko uspješniji na fakultetima i u društvenom životu od svojih kolega koji su tijekom djetinjstva stali doma, jeli kolače i igrali igrice.



KOJI SPORT IZABRATI

Treba najprije vidjeti djetetove želje, a potom i mogućnosti. Sve ovisi od toga ima li dijete nekih zdravstvenih poteškoća, pa se zbog nedoumica treba obratiti liječniku sportske medicine ili iskusnom treneru. Ako vaše dijete i nije stvoreno da bude sportaš, svakako inzistirajte da se bavi sportom jer će mu itekako koristiti u budućem životu.



NISU PRETILI

Djeca sportaši uglavnom nemaju problema s viškom kilograma, imaju manje problema s lokomotornim sustavom, te u kasnijem životu manje obolijevaju od raznih bolesti poput dijabetesa, visokog krvnog tlaka, pa i karcinoma. Također, manja je stopa i psihičkih poremećaja, posebice anksioznosti, depresije...



ŠTO TREBAJU JESTI?

Složeni ugljikohidrati koji će im dati energiju. Dakle, integralna tjestenina, riža, voće, povrće. Bjelančevine koje će izgrađivati njihovo tijelo - bijelo meso, riba, ali naravno i crveno meso, kao povremeno i jetrica. Naravno, neizostavan obrok su i jaja koja mogu jesti za doručak. Tijekom dana im dati da grickaju orašaste plodove, a međuobrok može činiti primjerice banana i jogurt. Dijete nakon intenzivnog treninga može popiti čašu - dvije čokoladnog mlijeka i bananu.



NE PRETJERUJTE

U sportu ne pretjerujte, posebno ne s djecom mlađom od 9 do10 godine. Dajte djetetu da ima dovoljno vremena za odmor i školu, jer preopterećenje može dovesti do gubljenja interesa, ali i ozljeda. Djeca trebaju spavati i do deset sati, a nekad je poželjan i popodnevni odmor.



SPORT POMAŽE PREBRODITI TINEJDŽERSKE KRIZE

Bitno je steći naviku 'sportiranja' od rane dobi. Naime, u tinejdžerstvu će vaš sin ili kći imati 'viška' energije, neki od njih mogu završiti i u lošem društvu. No, dokazano je da ona djeca koja imaju obavezu u sportu, i umore se, te idu na natjecanja, nemaju vremena misliti na gluposti. Jednostavno dođu doma i u večernjim satima se sruše u krevet.