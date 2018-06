Upozorenje znanstvenika: Gelovi i lakovi za nokte mogu prikriti ovu smrtonosnu bolest

Gel i trajni lakovi na noktima za mnoge je žene izvrsno rješenje za održavanje lijepih i urednih noktiju, osobito u ljetnim mjesecima, kad su bosa stopala u sandalama izloženija pogledu, ali i oštećenjima na plaži. Stoga smatraju da je i relativno visoka cijena uređivanja noktiju u kozmetičkim salonima opravdana tim više što gelovi i trajni lakovi nude bezbroj različitih boja i ukrasa te garantiraju trajnost.



Iako se ove metode dotjerivanja noktiju koriste već godinama, ispod radara prolaze rizici koji idu uz gel manikuru. Između ostalog, najnovija istraživanja pokazuju da gel manikura i izlaganje UV svjetlu uzrokuju i rak kože. Vjerojatno ste naučili da je prekomjerno izlaganje sunčevom svjetlu povezano s nastankom raka kože ako ne poduzmete zaštitne mjere. Međutim, vjerojatno ne razmišljate o raku kože kojem su doprinijeli upravo novi setovi gelova kojima brižno 'štitite' svoje nokte, podižući im ljepotni koeficijent.



A prema riječima dermatologa, trebali biste. Naime, opasne tvorbe na koži, među kojima i melanomi, razvijaju se posljednjih godina upravo ispod nokta, i u okolnom tkivu.



Podsjetimo, UV zrake su one koje se koriste prilikom gel manikura, a poznate su po tome što izazivaju sunčane mrlje i bore na koži, dakle ubrzano starenje kože. One također doprinose povećanom riziku za nastanak raka štitnjače, a isto čine i dok ruke ili stopala bezbrižno opuštate ispod UV svjetiljke, čekajući da gelovi i lakovi dobiju završni udarac. Na ovu opasnost upozoravaju neki liječnici godinama.



Vodeće svjetske organizacije za borbu protiv raka (The Skin Cancer Foundation – Zaklada za rak kože, American Cancer Society – Američko udruženje za rak) potvrdile su da, bez obzira na vrstu, sve UV lampe emitiraju određenu količinu štetnog zračenja. UV lampe ne samo da višestruko povećavaju rizik od raka kože i nokta, već i ubrzavaju starenje kože ruku.



Jedna od vodećih svjetskih dermatologinja, Chris G. Adigun, upozorava da UV lampe nisu nikad bile dovoljno istražene.

Znanstvenici su tek nedavno uočili njihovu štetnost te sve više upozoravaju da bi se njihovo korištenje trebalo smanjiti ili potpuno prekinuti. Samo 12 posjeta kozmetičkom salonu je dovoljno kako bi se povećao rizik od ozbiljnog oštećenja DNK, kod ukupnog izlaganja ruku od samo 8 minuta po jednom tretmanu.





Osim raka kože, opaženi su i slučajevi melanoma nokta, i to pretežno kod ljubiteljica gelova i trajnih lakova. Dr. Adigun preporučuje da tijekom izlaganja ruku UV lampi koristite posebne zaštitne rukavice ili kreme sa zaštitnim faktorom. Također, dobro bi bilo da se gel i lak suše na zraku.



Dodala je da je uobičajena zabluda da LED svjetla za nokte emitiraju manje UV zračenja od fluorescenata.



"UV zračenje koje emitiraju svjetiljke za sušenje gelova, bilo fluorescentne ili LED, najmanje su četiri puta jače od svjetlosti koju emitira sunce", ističe Adigun.



Možda, se unatoč lijepom izgledu noktiju tretiranih trajnim lakovima, treba zamisliti je li estetika vrijedna toga da se izlažete riziku za zdravlje. Osim toga, dugotrajnim tretmanima nokti se trajno oštećuju, a zbog nedovoljne stručnosti, jer budimo iskreni, mnoge 'noktarice' rade po kućama s upitnim certifikatima ili bez njih, može doći do ozljede nokta i nastanka gljivičnih oboljenja koja također znaju biti vrlo tvrdokorna.



Dr. Nick Lowe, britanski dermatolog, upozorava i na velik rizik od infekcije ako svi predmeti za manikuru nisu sterilizirani. Višestruko korištenje iste turpije, škarica i ostalih predmeta na velikom broju žena može biti način prenošenja gljivičnih infekcija, bakterija i virusa, kao što je herpes.



Dr. Lowe savjetuje da sve žene koje se ne mogu odreći profesionalne manikure u salon donesu svoj pribor, jer se tako smanjuje i rizik od infekcije.Naime, nokat je produžetak kože. Izrastao je iz stanica kože i porozan je, pa ako se nokat ili nokatna ploča oštete, može potrajati prilično dugo da se oporave - upozorava dr. Lowe te podsjeća na istraživanje provedeno prije četiri godine u Velikoj Britaniji na većem broju sredovječnih žena bez obiteljske anamneze raka kože, koje su se samo umjereno izlagale suncu. One su tumore na rukama dobile nakon izlaganja noktiju UV zrakama.