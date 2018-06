Ne piškiti u bazen stvar je odgoja, ali pazite i ako to radite u moru, jer ova ljetna bolest vreba na vas

Urinarne infekcije tijekom ljeta vrlo su neugodne, pogotovo ako vam se dogode usred godišnjeg odmora na moru i uskrate vam uživanje u morskim radostima. Mnoge od njih mogu se izbjeći promjenom životnog stila i odgovornim ponašanjem kako se ne bi ponavljale, a kako ih prepoznati i što sve možemo sami poduzeti da nam se ne dogode otkrio nam je dr. Igor Grubišić, urolog i subspecijalist andrologije s Klinike za urologiju KBC-a Sestre milosrdnice.



Što se smatra urinarnom infekcijom i što ih najčešće uzrokuje? Obično se misli da im pogoduju mokri kupaći kostimi, prljavi ručnici, zagađeni bazeni, prljavo more... Što je od toga točno?



- Urinarne infekcije su bakterijske infekcije urinarnog sustava. Urinarni sustav tvore bubrezi, mokraćovodi, mokraćni mjehur i mokraćna cijev. Zbog kompliciranosti i anatomije urinarne infekcije dijelimo na infekcije gornjeg urotrakta (bubrezi i mokraćovodi), te infekcije donjeg urotrakta (mokraćni mjehur i mokraćna cijev). Urinarne infekcije su češće ljeti radi raznih čimbenika.



Kao što su nas mame učile, nije dobro imati mokre kupaće gaće na sebi nakon kupanja, odnosno trebalo bi se dobro posušiti, te ako je moguće promijeniti kupaći kostim. Iako s medicinskog stajališta propuh, mokri kostim i niz drugih narodnih dogmi ne uzrokuju infekcije već njih uzrokuju bakterije, iskustva pokazuju da navedeni uvjeti pogoduju nastanku infekcija mehanizmom pothlađivanja urogenitalne regije, što pogoduje nastanku infekcije, odnosno prodoru bakterija koje se nalaze u našem organizmu (debelo crijevo) u urinarni sustav.



Jednom sam pročitala savjet jednog slovenskog urologa da nikako ne bismo smjeli piškiti u moru jer je i to način da se pokupi neka infekcija. Što vi savjetujete?



- Mokrenje u moru nije dobro. More je tekućina koja, naravno, nije sterilna, a akt mokrenja je otvaranje mokraćne cijevi radi izlaska mokraće iz mokraćnog mjehura, što povratno omogućuje prodor bakterija u mokraćni mjehur. Navedeni proces je puno lakši kod žena radi kratkoće mokraćne cijevi, tako da je za žene koje su sklone urinarnim infekcijama preporučljivo da vrše mokrenje u sanitarnim čvorovima, a ne u moru. U bazenima ne bi trebala biti praksa mokrenja u vodu, pa smatram da ovaj savjet nema smisla, jer niti je higijenski niti je to prihvatljivo ponašanje u bazenu.



Zašto je opasno ako se infekcije ponavljaju i kolika je njihova učestalost u općoj populaciji?



- Infekcije urinarnog sustava javljaju se kod oba spola, no prema aktualnim podacima infekcije urinarnog sustava puno češće pogađaju žene, te jedna od pet žena pati od urinarnog infekta. Kao što sam već istaknuo, navedeni podatak je uzrokovan anatomijom ženskog donjeg urinarnog sustava, dakle kratkom mokraćnom cijevi, te blizinom rektuma.



Jesu li urinarne infekcije učestalije ljeti?



- Jesu, radi izloženosti mokraćnog sustava kupanju, znojenju i drugim čimbenicima. Ove su infekcije češće kod žena, dok kod muškaraca koji imaju probleme s kroničnim prostatitisom ljetni period je razdoblje bez tegoba, odnosno bolest je u remisiji. Kod djece oba spola ljeto, pa ni kupanje, nisu rizični čimbenici za razvoj urinarne infekcije, osim kod djece, većinom ženske, s kroničnim problemima s urinarnim sustavom.



Koje su moguće posljedice ponavljajućih urinarnih infekcija?



- Ponavljajuće urinarne infekcije su infekcije koje se javljaju dva ili više puta u 6 mjeseci ili tri i više puta u godinu dana. Ponavljajuće nekomplicirane urinarne infekcije se najčešće javljaju kod mladih, zdravih žena, iako imaju normalan i funkcionalno uredan urinarni trakt. Posljedice ponavljajućih uroinfekcija su zadebljanje stijenke mokraćnog mjehura, smanjenje funkcije mokraćnog mjehura, što može dovesti do problema s mokrenjem u vidu smanjenja kapaciteta mokraćnog mjehura, učestalog mokrenja te urgencije i na kraju inkontinenciju.



Koje su infekcije najčešće, gornjeg ili donjeg mokraćnog sustava?



- Najčešće su infekcije donjeg mokraćnog sustava, koje se smatraju jednostavnim infekcijama, i one dobro reagiraju na peroralnu antibiotsku terapiju te dolazi do izlječenja za jedan do tri dana. Infekcije gornjeg mokraćnog sustava su ozbiljnije infekcije koje često zahtijevaju bolničko liječenje te intravensku primjenu antibiotika.



Jesu li ove infekcije povezane i s infekcijama genitalnog sustava i spolno prenosivim bolestima?



- Spolno prenosive bolesti ne uzrokuju niti povećavaju rizik od urinarnih infekcija, već same po sebi uzrokuju infekcije genitalnog

sustava. Kod muškaraca su mokraćna cijev i prostata dio urinarnog, a također i genitalnog sustava, pa spolne infekcije kod muškaraca mogu uzorkovati uretritis (upalu mokraćne cijevi) i prostatitis (upalu prostate), no rijetko ili nikako cistitis (upalu mokraćnog mjehura).



Najbolji način sprečavanja spolno prenosivih bolesti je naravno kondom, koji ne štiti samo od trudnoće već i od infekcija, pogotovo u ljetnim avanturama na moru.



Kako spol i životni stil utječu na pojavu ovih infekcija, i što povećava rizik obolijevanja?



- Zbog karakteristične anatomije, urinarne infekcije su najčešće kod žena. Zbog kratke mokraćne cijevi te blizine vanjskog otvora mokraćne cijevi i rektuma - otvora debelog crijeva, bakterije iz debelog crijeva lako dođu do mokraćnog mjehura. Radi toga je bitno brisanje nakon mokrenja od naprijed prema nazad. Spolni odnos također može utjecati na pojavu infekcije jer prilikom spolnog odnosa kod žene dolazi do traume i kratkotrajnih otvaranja mokraćne cijevi, što pogoduje prodoru bakterija iz rodnice i rektuma u mokraćni mjehur. Zbog toga je bitno da se žene izmokre nakon spolnog odnosa.



Ako se prakticira analni seks, on ne bi trebao biti bez kondoma i naravno nakon toga se ne preporučuje vaginalni radi direktnog prijenosa bakterija iz debelog crijeva u rodnicu, a posredno i prema mokraćnom mjehuru (Escherichia coli je prirodni stanovnik našeg debelog crijeva). Također, kod analnog seksa bez zaštite direktno je izložen muški mokraćni sustav bakterijama iz debelog crijeva (E. coli, Enterobacter, Enterococcus).



Menopauza također pogoduje nastanku urinarnih infekcija tako što hormoni uzrokuju promjene na sluznici rodnice, odnosno promjeni vaginalne bakterijske flore.



Trudnoća povećava rizik za infekcije mokraćnog sustava budući da djeluje mehanički na mokraćni mjehur, ali i metabolički.

Metaboličke i endokrine bolesti, kao što je dijabetes, pogoduju infekcijama mokraćnog sustava oslabljenom funkcijom mokraćnog mjehura i izlučivanjem šećera u urinu, koji je pogodno hranilište bakterija.



Imate li i neki savjet o prehrani koja pomaže?



- Prehrana nema većeg utjecaja na pojavu urinarnih infekcija, no naravno ako smo na Mediteranu preporučljivo je da se konzumira mediteranska prehrana - "Kad si u Rimu ponašaj se kao Rimljanin“. Lakša prehrana ljeti svakako olakšava podnošenje velikih vrućina.



Kako smanjiti ponavljanje urinoinfekcija



- Uzimanje tekućine (oko 2 litre na dan, u ljetnim mjesecima do tri)

- Svakodnevna higijena spolovila

- Pamučno donje rublje

- Udovoljavanje nagonu na mokrenje i mokrenje nakon spolnog odnosa

- Brisanje od naprijed prema nazad nakon mokrenja

- Kod ljudi sklonih infekcijama svakodnevno uzimanje soka od brusnica ili urološkog čaja

- Izbjegavanje dijafragmi i spermicida u kontracepciji

- Izbjegavanje javnih kupki



Samoliječenje



S obzirom na ljeto i povećani broj turista na našim otocima i turističkim središtima te opterećenost ambulanti koje pokrivaju hitne slučajeve, samoliječenje je nekad jedina opcija.



Za žene koje imaju sklonost urinarnim infekcijama, nije loše da u pripremi imaju antibiotik, odnosno uroantiseptik u vidu nitrofurantoina ili fosfomicina, koji su jako učinkoviti lijekovi za nekomplicirane urinarne infekcije, te naravno urološki čaj.



Simptomi infekcije donjeg mokraćnog sustava:



- pečenje pri mokrenju

- učestalije mokrenje

- tamniji ili krvavi urin

- bol u leđima

- bol u donjem dijelu trbuha - u području mokraćnog mjehura.