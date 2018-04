Ova vrsta karcinoma češća je i smrtonosnija od melanoma, ali se o njemu šuti zbog interesa moćnih industrija; jedan od uzroka je i oralni seks

Tumori glave i vrata otkriju se svake godine u više od 500.000 osoba, a smrtnost od tog tumorskog sijela je 200.000 osoba godišnje i jedan su od vodećih uzroka smrti u mnogim dijelovima svijeta. Ovi su tumori i među najučestalijim tipovima raka u Europi, a glavni čimbenici rizika za njihov nastanak su pušenje i alkohol te infekcija humanim papiloma virusom. Procjenjuje se da godišnje u Europi oboli oko 140.000 osoba, isključujući tumore kože, a umre ih više od 65.000.



- U proteklih devet godina u KB-u Dubrava u Zagrebu u sklopu javno-zdravstvene akcije ''Dan otvorenih vrata - prevencija raka glave i vrata", pregledano je oko 3100 naših sugrađana. Srećom, kod najvećeg broja osoba nije pronađen karcinom, ali kod gotovo 25 posto je dijagnosticirana lezija ili stanje koje je zahtjevalo daljnju dijagnostičku obradu i eventualno liječenje. I nije se uvijek radilo o bolestima koje su u domeni liječenja maksilofacijalnih kirurga, dapače, nemali broj građana upućen je na dodatne preglede najčešće gastroenterolozima zbog smetnji s refluksom, koje onda stvaranju osjećaj pečenja i otežanog gutanja i koje u konačnici mogu dovesti do karcinoma ždrijela ili grkljana, ali prije svega je gastroenterološka bolest, pojašnjava prof. dr. sc. Ivica Lukšić, predstojnik Klinike za maksilofacijalnu kirurgiju KB-a Dubrava.



Značajan je broj građana s promjenama na koži lica, vrata i dekoltea ili u vlasištu, koje pojedini ljudi imaju godinama i ne primjećuju neke značajnije promjene, ali one se ipak događaju, kaže naš sugovornik, tvrdeći da je uklanjanje takvih promjena najbolja prevencija nastanka melanoma ili karcinoma kože. Osim toga, uklanjanje takvih lezija ima značajno bolju prognozu bolesti i izlječenja nego kod manifestne bolesti koja se nerijetko, posebice kad je melanom u pitanju, dijagnosticira tek pojavom čvora na vratu, što predstavlja metastazu bolesti u limfne čvorove vrata. A tada je preživljenje za 50 posto manje.

Iskustvo u proteklih deset godina pokazuje da sve više mladih ljudi dolazi na preventivne preglede, iako možda i nemaju neke izražene subjektivne smetnje, ali se žele informirati o čimbenicima rizika, načinu prenošenja HPV infekcije i stvarnom malignom potencijalu infekcije na karcinom usne šupljine i ždrijela.



Opasnost oralnog seksa



- Oralni seks može biti opasan, a to mladi žele čuti od stručnjaka kojima vjeruju. Također, nemali je broj osoba koji su dugogodišnji pušači i koji razmišljaju o mogućem nastanku karcinoma i dođu na pregled. Postoje i osobe koje žele znati kome se mogu obratiti ako imaju smetnje u području usne šupljine, ždrijela, grla ili sinusa i kože. Pokazalo se da unatoč sve većoj ponudi raznih tretmana i mogućnosti koje se nude preko medija i interneta, naši ljudi ipak više vjeruju institucijama koje imaju tradiciju i dokazanu uspješnost.



Naravno, cijela akcija iziskuje volonterski angažman i djelovanje osoblja cijele Klinike, ponosno otkriva njezin predstojnik, izražavajući dobar osjećaj da na taj način daju neku mrvicu više od onoga što im je svakodnevni posao i da doprinose podizanju svijesti o važnosti čuvanja zdravlja, o štetnosti pojedinih loših navika, o adekvatnoj prevenciji i neizlaganju suncu u vrijeme kada to može biti štetno za naš organizam, a ne kupnjom skupih krema i sunčanjem po cijeli dan.



- Cilj nam je da ljudi shvate da je prevencija često puta besplatna i zahtijeva samo dobru informiranost i disciplinu. No, ovo vrijeme digitalizacije i dostupnosti raznih informacija je nažalost i idealno vrijeme za manipulacije i marketinške trikove. Karcinom usne šupljine je puno češća bolest i s puno lošijom stopom preživljenja, točnije 5-godišnje preživljenje bolesnika je oko 65 posto, nego melanom, kod kojeg je petogodišnje preživljenje 90 posto. Ali, o ovom prvom se šuti jer su glavni čimbenici rizika pušenje duhana i konzumiranje alkoholnih pića, za razliku od melanoma kod kojeg je farmaceutska industrija zainteresirana da se ljude ''informira'' i da je jedini način prevencije upotreba tzv. krema protiv sunčanja koje mogu biti prilično štetne, posebice ako se koriste u dječjoj dobi, otkriva prof. Lukšić.