Uz revolucionarnu liposukcijsku dijetu možete izgubiti 10 kilograma u 10 dana bez izgladnjivanja, a prvi se rezultati vide već nakon 24 sata!

Šta kažete na dijetalni program za brzo i zdravo mršavljenje u kojem nema izgladnjivanja? Upravo ovim riječima se opisuje najnovija dijeta nazvana "liposukcijska" koju, kako prenose mediji, prakticiraju slavne zvijezde poput Monice Bellucci i Jennifer Aniston poznate po tome da i u 50-ima izgledaju zdravo i vitko. Ovaj način prehrane kojem je cilj brzo i efektno topljenje masnoća isprobao je nutricionista Kenan Mandra iz tvrtke "International Health koji je imao gotovo 40 kilograma viška i uz ovaj režim prehrane uspio je u dva mjeseca skinuti sve suvišne kilograme. Uz pomoć liposukcijske ishrane zaista je, tvrdi sam nutricionist, moguće smršaviti 10 kilograma za 10 dana. Tijekom jednog tretmana u prosjeku od 14 dana gubi se 7-10 posto od početne tjelesne mase, a prvi rezultati se vide već nakon 24 sata.



Šećer najveći neprijatelj

- Program je vrlo jednostavan, kako ističe Mandra - mi se naprosto moramo vratiti hrani koju su jeli naši preci. Među ostalom, to su prirodne masti životinjskog i biljnog porijekla. Masti, proteini i aminokiseline. U ovoj dijeti nema izgladnjivanja, ali ima skidanja omiljenih namirnica sa svakodnevnih lista ishrane. Za početak,ugljikohidrati su nepoželjni. Svi smo ludi za njima, ali ako želite prestati nagomilavati masne naslage na tijelu, oni jednostavno moraju van iz kuhinje! - kazao je Mandra za Kurir, dodavši kako je neprijatelj broj jedan - šećer.

- On se nalazi u namirnicama i za koje nikad ne biste pomislili da ga sadrže – poput koncentrata rajčice. Jeste li znali da određen dio nutricionističkih stručnjaka zagovara tezu da bi se na hranu koja sadrži šećer moralo staviti upozorenje? Ne govori li nam to dovoljno o njemu? U ovoj dijeti šećer morate zaboraviti - objasnio je Mandra ističući kako je energija dobivena iz šećera

kratkotrajnija od one koju dobivamo od vlastitih zaliha masti. Šećer nas, objašnjava Mandra, brzo diže, ali i brzo spušta.



Hormonalna ravnoteža

Drugi veliki problem je hormonalna ravnoteža koja je jedan od uzročnika prekomjernog debljanja.

- Zbog hormonalnog disbalansa dolazi do taloženja masti, a primarni izvor energije postaje upravo šećer. Današnje namirnice prepune su umjetnih boja, zaslađivača i aditiva, a svi oni uveliko doprinose hormonalnom poremećaju. Ako uzmemo u obzir, da naši preci nisu imali pojma što znače umjetne boje ili aditivi, možemo razumjeti da su nam takvi sastojci u namirnicama itekako suvišna stavka. Ova dijeta nije opasna po zdravlje, niti je jedna od onih s jo-jo efektom. Zadatak ove dijete je da kroz 14 dana, tijelo koristi zalihe masnoća u organizmu, i vrati hormonalnu ravnotežu organizma. Kao i kod svake dijete i u ovom slučaju najbitnije je da racionaliziramo koje su dobre i stvari koje su loše za nas i naše zdravlje. Jednom kada osvjestimo koliko umjetnih stvorenih sastojaka stavljamo u sebe, lakše će nam biti da održimo fokus na zdravlje. Drugi put kada uzmete gumene bombone u ruke, pomislite – stvarno želim u sebe unijeti nešto što je umjetno stvoreno? - poručio je Mandra.





Dopuštene namirnice

- voće (svježe i bez zaslađivača)

- meso (svježe crveno, riba i pileće/pureće meso)

- mliječni proizvodi (nemasno mlijeko i jogurt, mladi sir, sir od obranog mlijeka)

- žitarice (riža, integralne žitarice, ječam)

- pića (voda, svježi sokovi od voća i povrća, čajevi bez zaslađivača…)



Zabranjene namirnice

- voćni sirupi

- zašećereni džemovi i marmelade

- voćni sokovi (kupljeni, i sa šećerom)

- masni jogurt

- masno mlijeko

- šlag

- meso koje je sušeno (mesni naresci), bijelo i sojino brašno i proizvodi napravljeni od njih

- sva alkoholna pića, kava i gazirani napitci