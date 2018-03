I popularni voditelj se priprema za plažu: Andrija Jarak opalio po teškim trenizima; 'Jesam li pretjerao?'

Ide toplije vrijeme, brojni naši građani hrle u teretane i vježbališta kako bi do ljeta imali kakvu - takvu formu. Popularni reporter Nove TV Andrija Jarak također se uhvatio ozbiljnog treninga.



- Jesu li dva treninga od po tri sata jučer i danas previše? Može li se to izdržati? I u glavi i pogotovo u tijelu. Ok, ide vikend apstinencija plus neradni ponedjeljak, ali ipak šest sati napora u dva dana? - napisao je Jarak na svom Facebooku, te je zatražio stručno mišljenje svog mišićavog kolege Borisa Miševića koji ima velik staž u teretani.



- Frende ako je u pitanju muškarac u najboljim godinama i punoj snazi poput tebe, naravno da nije previše. Ipak bitno je da si u ta dva treninga gađao različite stvari da ne ide upala na upalu. Plus ako slijedi jak oporavak, onda je situacija potpuno čista. Iako bi bilo idealno da su treninzi između sat i pol do 2. Uz unos dovoljno proteina da ne bude štete i da se mišić fino nahrani - objasnio je Mišćević Jarku.



U raspravu su se uključili i drugi, pa savjetuju TV reportera, pa je tako voditeljica na radio Dalmaciji napsala "puno je to", a Jarak joj je odgovorio: "Da. Ali fanaticima nije".



Bilo je i drugih sportaša koji su ga savjetovali:



- Andrija znaš kako kažu, go hard or go home. :) Naravno da se može, možeš imati i ritam od 2 treninga dnevno, imaš jedan ujutro, i jedan popodne. Sad samo nastavi tako, vrlo važno je da kvalitetno jedeš, ako si tek krenuo, računaj na dosta unosa magnezija jer bi ti se moglo dogoditi grčenje mišića. Također dodajem - kad ćeš imati upalu mišića, nitko ti ne brani da popiješ analgetik i lagano na trening. Samo nema odustajanja.