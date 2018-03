Prilikom seksa za jednu noć zarazio se najgorim oblikom spolne bolesti protiv koje za sada nema učinkovitog antibiotika

Britanac koji se upustio u seksualnu vezu za jednu noć sa ženom u jugoistočnoj Aziji dugo će pamtiti taj užitak, jer se tom prilikom zarazio "najgorim oblikom supergonoreje na svijetu", jer je uzročnik bolesti koji je izgleda mutirao posve otporan na dva najučinkovitija antibiotika.



Kako javljaju britanski mediji, mladić je imao ozbiljnu vezu s djevojkom u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali se unatoč tome upustio u avanturu. Muškarcu ne otkrivaju identitet, no medicinska služba traga za njegovim drugim mogućim seksualnim partnericama kako bi spriječili daljnje širenje infekcije.



Naime, stručnjaci za javno zdravstvo u Velikoj Britaniji kažu kako je to prvi slučaj u svijetu da se infekcija gonorejom ne može izliječiti osnovnim antibioticima. Inače, u liječenju je primjenjena standardna terapija, kombinacija azitromicina i ceftriaksona koje je Svjetska zdravstvena organizacija preporučila kao standard kod ovakvih infekcija, no opasni uzročnik na njih nije reagirao.



Dr. Gwenda Hughes, iz britanskog Zavoda za javno zdravstvo rekla je kako je ovo prvi slučaj s toliko visokom otpornošću infekcije na najkorištenije antibiotike.



Doznaje se također da je formiran specijalni tim za upravljanje incidentom kako bi se koordinirala istraga i spriječilo širenje ove spolne bolesti, koja je u Britaniji najčešća iza klamidije. Sojevi bakterije koja uzrokuje gonoreju sada su otporni na sve bolničke antibiotike, koji su postali posve neučinkoviti, ističu britanski znanstvenici.





Nova nada polaže se u antibiotik klosthioamid koji je bio uspješan na 98 posto uzoraka gonoreje uzetih od britanskih bolesnika. Riječ je o antibiotiku pronađenom prije sedam godina koji se u eksperimetima pokazao uspješnim u borbi sa MRSA-om i smrtonosnim E. coli, a nastavlja se testirati i protiv drugih bakterija, uključujući i rezistentni TB.Više od 35.000 ljudi godišnje zarazi se gonorejom u Engleskoj, uključujući rekordnan broj mladih. Za sada vrh ljestvice drže klamidija i genitalne bradavice. Statistike također pokazuju da se i 78 milijuna ljudi diljem svijeta zarazi gonorejom svake godine, no veliki je problem u njihovom liječenju što uzročnik gonoreje mutira.