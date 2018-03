Iako će mnogi pomisliti da su staromodni, te da je njihovo korištenje odveć komplicirano, platneni menstrualni ulošci, sve češće uvjeravaju stručnjaci, ne samo da su zdraviji, već su spas sve većem broju žena koje pate od raznih vaginalnih infekcija, a i čuvaju okoliš.

Prednosti su, navodno, tolike da su posljednjih mjeseci postali pravi hit - potražnja za platnenim, ručno izrađenim ulošcima sve je veća, a Hrvatice ih uglavnom naručuju preko interneta.



Koncept korištenja, istina, malo je kompliciraniji, no, tvrde one koji ih učestalo koriste, ako su mogle naše bake, zašto ne bismo i mi. Uvjeravaju nas da sastojci jednokratnih menstrualnih uložaka i tampona nisu sasvim poznati, jer ih proizvođači nisu obavezni navesti na pakiranju. Poznato je, pak, da većina jednokratnih uložaka sadrži parfem, razne gelove, ali i plastiku.



Iako se reklamiraju kako su napravljeni od pamuka, zapravo uglavnom imaju tek jedan pamučni sloj, pa je takav sastav često kriv za nastanak iritacija i gljivica, a neka istraživanja ih povezuju i s ozbiljnijim oboljenjima.

Čini nam se da zapravo ne možemo sa sigurnošću tvrditi kakav utjecaj jednokratni ulošci imaju na ženski organizam, no sigurni možemo biti u ekološki faktor, jedan uložak sadrži plastičnih materijala koliko i četiri plastične vrećice. Žene tijekom reproduktivnog perioda iskoriste oko 17 tisuća uložaka, te lako možemo zaključiti da svaka poprilično doprinosi akumuliranju otpada.



Za razliku od kupovnih, platneni ulošci napravljeni su isključivo od prirodnih materijala i mogu se nakon jednog ciklusa opet koristiti. Korisnice tvrde da su izuzetno pogodni za žene s osjetljivom kožom, a i poprilično se štedi. Zdrav je to izbor za tijelo i okolinu, smatra Anica Čarapić, mlada poduzetnica sa zagrebačkom adresom, koja je posao šivanja platnenih uložaka pokrenula još 2012. godine.



Osim što su ugodni za nošenje jer ne šuškaju i ne klize, u potpunosti su bez kemikalija, izvrsno upijaju, odnosno nepropusni su, atraktivnog su dizajna, dostupni su u čak 18 veličina, a mogu se koristiti do pet godina!



- Trenutno u asortimanu imam torbe i ruksake te platnene higijenske uloške za koje s ponosom kažem da su domaći proizvod visoke kvalitete. Svaki primjerak je ručno izrađen i zaista jedinstven. Svoj posao radim s puno ljubavi, volim, te rado prihvaćam sve kreativne ideje, a kod izrade težim savršenstvu i brinem se o najsitnijim detaljima - kazuje Anica, uvjeravajući nas da je ulaganje u platnene uloške uistinu isplativo.



- Prednost platnenih uložaka je svakako to što ih možete koristiti dugi vremenski period, dakle iz ciklusa u ciklus. Samo ih operete i kod sljedeće menstruacije koristite ponovno. Materijali su prirodni, uglavnom pamuk, bambus i konoplja. I dezeni su privlačni, što daje raznolikost pri odabiru... Ekološka svijest se u našoj zemlji polako diže, a s time i odnos koji žene imaju prema platnenim ulošcima.



Ipak, najbitnije bi nam trebalo biti zdravlje. I sama sam korisnik platnenih uložaka već dugi niz godina i ne bih se nikad vratila na jednokratne uloške. S njima sam riješila mnoge probleme, od vaginalnog iscjetka do svrbeža i peckanja na intimnim dijelovima tijela. Naravno, imam respektabilan broj povratnih informacija da su pomogli i drugim ženama - kaže nam Anica, koja izrađuje i odgovarajuće torbice za nošenje uložaka i pohranu korištenih. Interesa je sve više, no posao u Hrvatskoj, uvjerava nas, tek se razvija.



- Postoji još nekoliko domaćih obrta i firmi koji se bave izradom uložaka, ali po mom mišljenju veoma malo, a ulošci se šivaju tek kao dodatni proizvod uz dječje platnene pelene i dekice... Sve materijale nabavljam na tržištu Europske unije, uglavnom u Sloveniji i u Austriji, a cijena platnenih uložaka se kreće od 20 do 50 kuna po ulošku, ovisno o veličini i snazi upijanja - tvrdi Anica. Dostupni su, dakle, u više dimenzija, a za jače cikluse koriste se materijali koji imaju veću moć upijanja od pamuka, najčešće konoplja i bambus.



Mnoge će vjerojatno zabrinuti održavanje, pa evo procesa. Upotrijebljeni uložak trebalo bi isprati u hladnoj vodi, zatim ga i ostaviti u hladnoj vodi, idealno preko noći ako ne ide odmah u pranje. U perilici se pere na 60 stupnjeva, s malo deterdženta, i suši na zraku. Može se i prokuhavati i sušiti u sušilici, ali treba voditi računa o tome da previsoke temperature s vremenom ipak mogu oštetiti tkanine.