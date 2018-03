Evo kako napraviti domaći zdravi sirup koji svi hvale; s njim će vam se kilogrami odmah početi otapati

Detox ovaj, detox onaj, svaka susjeda i prijateljica ima svoj eliksir ljepote za skidanje zimi nakupljenih kilograma, i borbu s proljetnim malaksalostima.



No, između svih njih ima jedan koji učestalo kola društvenim mrežama i što ga žene nadasve preporučuju. A hvale ga na sva usta jer u ovako ubojitoj kombinaciji džumbira i vitamina C ubrzava metabolizam, time pozitivno djeluje i na usporenu probavu, daje snagu i diže energiju. Sirup od džumbira i limuna je lagan za pripravu, troši se kao sok, može se držati u frižideru nekoliko dana, i odličan je dodavač vitamina C, koji će nam u predstojećim tjednima biti neophodno potreban. Krenimo:



Sirup od đumbira i limuna



Sastojci:



1/2 kg đumbira

1kg šećera

13, 14 limuna

3l vode



Priprema:



Đumbiru oguliti smeđu koricu nožićem ili gulilicom, te ga strpljivo narezati na tanke listiće. U lonac staviti tri litre vode, dodati kilogram šećera i narezani đumbir. Ukoliko želite manje sladak napitak, tada dodati manje šećera. Obični se šećer može zamijeniti i smeđim ili medom. Promiješati i kuhati dok ne uzavre.



Nakon toga smanjiti vatru i kuhati još deset minuta. Lonac maknuti sa štednjaka i pustiti da se gusti sirup ohladi sam od sebe. Nakon toga posudu staviti u frižider na 24 sata. Sutradan sirup procijediti, dodati mu sok limuna, promiješati i preliti u boce koje se čuvaju u frižideru. Sirup se pije razbležen s vodom, a u frižideru se može čuvati nekoliko dana.



Savjet:



Komadiće đumbira preostalog nakon procijeđivanja ne bacajte, osušite ih na papirnatom ubrusu, pa jedite kao zdravu grickalicu. Ili od njih napravite keksiće s đumbirom.