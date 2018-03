Rezultati novog istraživanja: ako želite smršaviti, recite vašem partneru da krene na dijetu

Kada 'jedan dio' para počne zdravo živjeti i gubiti na težini veća je vjerojatnost da će ga slijediti 'druga polovica', pokazuje nedavno istraživanje.

“Koncept je poznat kao učinak valova i znači da smanjenje težine jednog bračnog druga ima nenamjerni ali pozitivni učinak na drugog", kaže koautorica istraživanja Amy Gorin sa sveučilišta Connecticut u Storrsu. “To znači da partner koji nije aktivno uključen u program mršavljenja također može gubiti na težini”.

Znanstveni tim na čelu s Gorin u časopisu Obesity napisao je da je težina parova proporcionalna težini na početku veze.

Parovi koji su predani zdravom životu potiču se međusobno i motiviraju na zdravu prehranu i aktivni život. No isto tako je istinito i suprotno. Ako se jedan partner udeblja tijekom veze veliki su izgledi da će se to dogoditi i drugome, ističu autori.

Novo istraživanje pokazuje da to što jedan partner ne prima aktivno savjete o gubitku težine ne znači da se neće njima okoristiti.

Znanstvenici su pratili 128 hetero i homoseksualnih parova tijekom šest mjeseci od kojih je većina bili u braku. Svi ispitanici imali su višak kilograma.

Parovi su bili podijeljeni u dvije skupine.

U prvoj skupini po jedan partner iz svakog para bio je uključen u kontrolirani program mršavljenja tijekom šest mjeseci u obliku savjetovanja sa stručnjakom i online programa kojima se pratio unos hrane, aktivnost i težina.

Po jedan partner iz svakog para u drugoj skupini primio je na početku istraživanja samo osnovne informacije o tome kako zdravo jesti, biti fizički aktivan i kako regulirati tjelesnu težinu.

U svakom paru partner koji je primio pomoć za gubitak težine bio je onaj koji je bio zainteresiraniji za gubitak težine a njegov bračni partner nije dobio nikakvu pomoć ili savjete.

Nakon tri mjeseca istraživanja partneri koji su bili obuhvaćeni kontroliranim programom mršavljena izgubili su više od partnera iz druge skupine koji su samo primili na početku temeljne informacije o zdravom životu. Nakon šest mjeseci ta se razlika izgubila.

Znanstvenici su potom proučili kakav je to učinak imalo na one partnere koji nisu bili obuhvaćeni programima mršavljenja ili savjetima. Uočili su da su svi oni, bez obzira jesu li pripadali prvoj ili drugoj skupini također izgubili na težini.

Partneri osoba obuhvaćenih programima i savjetima za mršavljenje izgubili su prosječno 1,3 kilograma nakon tri mjeseca i 2,02 kilograma nakon šest mjeseci bez obzira na to kojoj su skupini pripadali.

Na kraju ispitivanja nakon šest mjeseci partneri koji nisu bili obuhvaćeni programima mršavljenja izgubili su najmanje tri posto početne tjelesne težine, kaže koautor istraživanja Gary Foster.

“Postoji moć zajednice kad se radi o zdravim promjenama navika”, kaže Foster.