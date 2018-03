Neke od najpopularnijih dijeta na svijetu ujedno su i - najopasnije! Slavni ih obožavaju, ali znanstvenici tvrde da ih treba izbjegavati u širokome luku

Zahvaljujući društvenim medijima, preplavljeni smo stalnim trendi dijetama poznatih osoba koje uvijek izgledaju besprijekorno, no često zaboravljamo ogromnu količinu novca, resursa i ljudi koji stoje iza celebrityja i njihovih fit tijela. Britanska udruga za prehranu (BDA) upozorila je na pet dijeta koje su favorizirale slavne osobe, a koje treba izbjegavati.



Dakle, ovo su dijete za koje nutricionisti tvrde da biste ih trebali izbjegavati u 2018. godini.



Veganska prehrana



Gwyneth Paltrow, Megan Fox i Stingu ovo je omiljena prehrana, a uključuje veganstvo i jedenje sirove hrane koja nije bila zagrijana iznad 40-48 °C. Također, oni ne jedu ni pasteriziranu hranu, kao ni onu tretiranu pesticidima ili obrađenu na bilo koji način. No, iz BDA kažu da veganska dijeta može biti zdrava ako se nadopunjuje vitaminima B12 i D, no nije jamstvo gubitka težine.

– Ljudsko tijelo može probaviti i sirovu i kuhanu hranu, pa nema razloga vjerovati da je sirova hrana bolja. Osim toga, sirova hrana nije prikladna za određene skupine kao što su djeca i trudnice, stoga ova prehrana ne može biti namijenjena cijeloj obitelji.

– To ne može štetiti vašem zdravlju u kratkom roku, ali moglo bi dugoročno ako vam prehrana ne bude uravnotežena – kažu iz BDA.



Alkalna dijeta



Alkalnoj dijeti je u proteklih nekoliko godina porasla popularnost zbog prividne podrške poznatih osoba kao što su Elle MacPherson i Sarah Ferguson.

Sljedbenici ove prehrane vjeruju da će jedenje više lužnate i manje kisele hrane pomoći promijeniti pH ravnotežu u krvi i smanjiti zdravstvene rizike.

– Neki pogrešno tvrde da se ovim može liječiti rak i da kisela hrana uzrokuje osteoporozu, što nije točno – upozorili su iz BDA.

– Dijeta se temelji na nerazumijevanju ljudske fiziologije – rekli su i objasnili kako pH hrana neće imati utjecaja na pH u vašoj krvi.



Dodaci prehrani



Katie Price pokrenula je vlastite prehrambene proizvode i dodatke prehrani, što su nutricionisti odmah osudili.

– Ona promiče gubitak težine i tvrdi neistinitosti koje štete zdravlju – kažu iz BDA.

Glasnogovornik udruge, dijetetičar Nichola Ludlam-Raine, objasnio je:

– Njezin prehrambeni dodatak, naročito dodatak bjelančevinama, jednostavan je način zarade. Protein je prilično jeftin sastojak od kojeg tvrtke mogu puno zaraditi kad se prodaju u fancy pakiranju. Iako su korisni, dodaci bjelančevinama često se pogrešno prodaju kao jedini odgovor na gubitak tjelesne težine, a sve to uz obmanjujuće lažne tvrdnje. Udruga također kaže da je brz gubitak težine neodrživ i da dodaci prehrani nisu zamjena za uravnoteženu zdravu prehranu.



Dukan dijeta

Ova dijeta u svojim je postavkama slična spomenutoj čuvenoj Atkinsonovoj dijeti. Riječ je o visokoproteinskoj dijeti, podijeljenoj u četiri faze, od kojih se ističe prva faza znakovita naziva "faza napada". Takva prehrana naročito u prvoj fazi tzv. napada izrazito opterećuje funkciju bubrega i jetre. Ovakva dijeta izrazito je restriktivna i ako se pridržavate njezinih naputaka na malo dulje staze, vaše zdravlje moglo bi ozbiljno patiti. No, kako se ipak postižu brzi rezultati, ne čudi što joj nisu mogle odoljeti ni Kylie Minogue, Jennifer Aniston ii Britney Spears.



Ketogena dijeta

Celebrityji vole ketogenu dijetu, a to je i omiljena dijeta Kim Kardashian, Halle Berry, Aleca Baldwina i Toma Jones. Dijeta obično isključuje žitarice, mliječne proizvode i soju, dok se jede najviše voća i povrća, orašastih plodova i sjemenki. Pridržavajući se toga, zahvaljujući značajnom smanjenju količine ugljikohidrata u vašoj prehrani, tijelo počinje izgarati masti, što uzrokuje povećanje ketona u tijelu koje pomaže u gubljenju težine, kontroliranju gladi i poboljšanju zdravstvenog stanja.



– Pažljivo planirana ketogena dijeta može biti vrlo učinkovita terapija za osobe s epilepsijom, a za mršavljenje nema trikova jer prehrana djeluje kao i bilo koja druga u kojoj se jede manje kalorija i nema prejedanja – kaže BDA.



Početne nuspojave dijete mogu uključivati ​​nisku razinu energije, vrtoglavicu, povećanu glad, probleme sa spavanjem, mučninu i loš dah. No, to može biti učinkovita metoda gubitka težine u kratkom roku, ali teško je dugo se pridržavati ketogene prehrane. Također, treba imati na umu da je početni gubitak kilaže često povezan s gubitkom tekućine iz tijela.



– Nikada nije dobra ideja da prekomjerno ograničimo bilo koju skupinu hrane (uključujući ugljikohidrate) jer to može značiti da je teže postići uravnoteženu prehranu u cjelini s obzirom na vitamine, minerale i vlakna, koja su organizmu prijeko potrebna za normalno funkcioniranje – objasnili su iz BDA.