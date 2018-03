Evo kako uz pomoć toplomjera možete doznati jeste li skloni debljanju

Postoji li povezanost između tjelesne temperature i pretilosti? Znanstvenici su otkrili da možda postoji. Ljudska tijela “rade” danju i noću kako bi održavala tjelesnu tenmperaturu, a u tom procesu hrana, kao gorivo našem tijelu, igra važnu ulogu.



Smatra se da je normalna tjelesna temperatura oko 37 stupnjeva Celzija, iako se može razlikovati od osobe do osobe. Jedenje obično dovodi do laganog povećanja tjelesne temperature - metabolizam počinje ubrzanije raditi kako bi se omogućila probava hrane.



Ovisno o tome što i koliko netko jede, tjelesna temperatura se, kao kemijska reakcija povezana s procesom probavljanja, može povećati za više od jednog stupnja. Znanstvenici sa Sveučilišta Santiago de Compostela i Instituta za neuroznanost Sveučilišta Miguel Hernandez iz Alicantea u Španjolskoj analizirali su različite veze između temperature i unosa hrane.



Proučavali su skupinu laboratorijskih miševa kojima su onemogućili funkciju receptora za hladnoću, te otkrili da su u blago hladnom okolišu miševi bez tog receptora konzumirali više hrane tijekom dana, kada obično spavaju. Promjena, koja im se dogodila u mladoj dobi, u odrasloj dobi dovela je do pretilosti i visokog šećera u krvi.



Nije prvi put da se povezuju tjelesna temperatura i pretilost: godine 2011. u SAD-u je objavljen rad prema kojemu je niža osnovna točka tjelesne temperature mogla mogući faktor predisponiranja osobe za razvoj pretilosti.



U istraživanju iz 2015. godine otkriveno je da bi biološka nesposobnost stvaranja dovoljne tjelesne temperature mogla biti povezana s epidemijom pretilosti. Obje studije zahtijevale su još istraživanja o tom pitanju. Čini se, ipak, da je sve više dokaza o postojanju veze između pretilosti i tjelesne temperature.