Celibat, razdoblje 'suše', prekid ili nešto sasvim 'deseto'? Koji god bio razlog, manjak seksa mogao bi prouzročiti i neke zdravstvene probleme

Iz kojeg god da ste se razloga prestali seksati, manjak ove fizičke aktivnosti itekako utječe na vaše tijelo. Bilo zbog prekida, celibata, razdoblja 'suše' kako se popularno kaže, ili nečega sasvim 'desetoga', nedostatak seksa manifestirat će se i na vaše zdravlje.



Promjene na tijelu možda će u tom slučaju biti očitije ženama, ali nisu ni muškarci imuni na ovaj 'problem'. Evo koje probleme 'tamo dolje' mogu primijetiti žene:



- bolne menstruacije



Prema pisanju Reader's digesta, seks tijekom menstruacije (ili tik prije) izrazito olakšava bolne grčeve koji se javljaju za to vrijeme. Kako uvijek nije zgodno baciti se na 'posao' u vrijeme mjesečnice, preporuča se barem neka vrsta nježne masaže, jer osjećaj ugode može potisnuti bol.



- manje 'vlažnosti'



Popratna manifestacija manjka seksualnoga odnosa može dovesti i vašu vaginu u problem. Osjećaj neugode i manje 'vlažnosti' popratne su 'boljke'.



- slabljenje zidova vagine



Zidovi vagine su debeli oko 3 do 4 mm, a uslijed manjka seksa mogu se dodatno stanjiti, naročito kod žena u menopauzi. Problem nastaje sljedeći put kada se stupi u odnos, jer nakon nekog vremena može postati izrazito bolan, prema terapeutkinji Sari Cooper, koja je o ovome problemu progovorila za Reader's digest.





No, kao što smo već naglasili, i muškarci imaju neke popratne 'tegobe' zbog pomanjkanja odnosa:



- opasnost od raka prostate



Muškarci koji se duže vrijeme ne seksaju postaju podložniji ovoj opakoj bolesti, a rizik je čak 20 posto veći. Razlog tome mogao bi biti taj što česte ejakulacije odstranjuju potencijalno štetne supstance iz prostate, koje se na ovaj način 'gomilaju'.



- erektilna disfunkcija



Razne studije su pokazale kako muškarci koji redovito stupaju u odnose imaju manje problema s erektilnom disfunkcijom od muškaraca koji su u 'sušnom periodu'.



Stvari su zapravo vrlo jednostavne: penis je mišić, a redovita 'vježba' pomaže mu da bude jači.



Postoje pak i neke zajedničke tegobe. Bili muškarac ili žena, nedostatak seksa u vašemu životu može dovesti i do:



- povećanog stresa



Svi to znaju, seks je, osim što emotivno spaja i doslovno 'ugađa' tijelu, i jedan od najboljih ispušnih ventila kada je u pitanju stres. Istraživanja su pokazala da ljudi koji apstiniraju teže podnose stres na poslu od onih koji su u tome redoviti.



Endorfin i oksitocin, hormoni koji se otpuštaju tijekom spolnoga čina, čine nas raspoloženijima i smirenijima. Opuštanje ipak nije rezervirano samo za one koji si to mogu 'priuštiti'. Brojne studije pokazuju i kako samozadovoljavanje itekako pomaže.



- općeg osjećaja tuge i tjeskobe



Mnogi seksualni terapeuti naglašavaju potrebu 'kože na kožu', intimnog zbližavanja koje se događa tijekom seksa. To je prvo što smo kao djeca 'pokupili' kako bismo se osjećali sigurnima i zadovoljnima, a taj nas osjećaj prati i tijekom odrastanja. Kada se dodirujete s partnerom, ostvarujete upravo tu bliskost, pa neki kažu kako na taj način jedno drugome regulirate raspoloženje.





- češćih prehlada



Istraživanja pokazuju kako ljudi koji se češće seksaju imaju do 30 posto jači imunoglobulin A, koji nas štiti od virusa i bakterija. Uz to, manje seksa dovodi i do veće podložnosti bakterijama, pošto se u tom slučaju 'preskaču' sve imunološke prednosti koje se ostvaruju tijekom odnosa.



Naravno, svako je tijelo drugačije i nemaju svi podjednaku potrebu za seksom. Svi problemi koji mogu nastati ipak vas ne trebaju potjerati da odmah krenete u akciju, ali dobar su podsjetnik da malo ove aktivnosti nije naodmet...