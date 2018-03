Probudili ste se usred noći i ne možete ponovno zaspati? Uz ovih 8 savjeta usnit ćete 'u roku keks', a jedan od njih je i seks

Sigurno vam se dogodilo barem nekoliko puta u životu: probudite se, orni i spremni na nove radne pobjede, a umjesto prvih zraka sunca dočeka vas - mrkli mrak.



Nije jutro, a i zora je daleko. U čudu gledate na sat koji pokazuje da ste legli prije samo pola sata i nije vam jasno što se događa. Zaključite da ste konačno dokrajčili vlastiti bioritam i ne preostaje vam ništa drugo nego da se vratite u krevet. Ali, san nikako ne dolazi na oči.



Ne brinite, ima spasa i za ovakve trenutke. Umjesto da paničarite što je pred vama neprospavana noć i beskrajno dug radni dan, poslužite se nekim od ovih trikova.



1. Meditacija



Ne treba vam nužno prostirka za jogu, ne morate ni prekrižiti noge u sjedećem položaju. Dovoljne su meditativne tehnike dubokog disanja uz koje će se vaše tijelo pripremiti za novu dozu sna. Ako niste sigurni kako, može vam pomoći i aplikacija koju ćete skinuti na svoj mobitel i upaliti u slučaju nužde.



2. Uronite glavu u hladnu vodu



Prema pisanju Huffington Posta, u slučaju nesanice najbolje je uroniti lice u hladnu vodu. Možete napuniti zdjelu ili umivaonik, ali i isplahnuti se. Najvažnije je da obuhvatite predio ispod očiju i poviše jagodica. Najbolje bi bilo kada bi u tom položaju mogli ostati oko 30 sekunda, a zatim izroniti. Pospani, naravno.

Ovaj potez usporava ritam vašega tek probuđenog srca i 'tjera' vaše tijelo na opuštanje.



3. Vježba 4-7-8



Ovu vježbu ustanovio je doktor Andrew Weil koji tvrdi da njome omogućavate većoj količini kisika da procirkulira vašim krvožilnim sustavom.



- Vrhom jezika dotaknite nepce iza prednjih zubi i zadržite ga tu.

- Zatim izdahnite kroz usta proizvodeći glasni izdisaj.

- Zatvorite usta i polako udahnite kroz nos, pa brojite do 4.

- Potom zadržite dah i brojite do 7.

- Na 'osam' izdahnite uz ponovni glasan izdisaj, kao u drugom koraku.

- Ponovite ovo 3 puta.



4. Seks



Kada ljudi dožive orgazam, njihovo tijelo otpušta hormon oksitocin, poznatiji i kao 'hormon ljubavi', a on se suprostavlja hormonima stresa koji vas drže budnima.

Osim toga, i tijekom same seksualne aktivnosti otpuštaju se endorfini koji djeluju kao prirodni sedativ, prenosi Indy100.



5. Izbjegavajte jako svjetlo



Jedna od najgorih smetnji snu je svjetlo. Ne samo da fizički nije ugodno spavati uz 'raspaljene' žarulje, već može potisnuti proizvodnju melatonina, hormona odgovornoga za vaš ciklus spavanja.



Preporuka stručnjaka je da u cijelome stanu tijekom noći držite svjetla lagano prigušena, kako vas iznenadni posjeti WC-u ne bi slučajno razbudili.



6. Pojedite nešto (možda)



Kako u ovome savjetu i nisu ujedinjeni svi stručnjaci, najbolje vam je poslušati vlastito tijelo. Neke studije pokazale su kako buđenje usred noći može biti posljedica niske razine šećera u krvi, tzv. hipoglikemije. Ako odlučite pojesti nešto, važno je da obrok bude lagan i pun ugljikohidrata.



Pritom treba upozoriti i na zamku: ako se redovito budite kako biste jeli usred noći, vaše bi tijelo te signale moglo protumačiti kao zasluženu nagradu, pa se početi češće nenadano buditi.



7. Akupresura



Pritisak na određena mjesta dokazano pomaže u borbi protiv nesanice. Najjači su oni ispod pete i ispod kosti na gležnju. Najbolji način, prema stranici acupressure.com, je palcem pritisnuti mjesto tik ispod gležnja, a vršcima ostalih prstiju dodirivati drugu stranu.



8. Prošetajte



Ako nijedan prethodni savjet nije pomogao, preostaje vam i ovaj očajnički potez koji 'pali' u većini slučajeva. Ako je prošlo više od 20 minuta i još uvijek ne možete zaspati, prošetajte.



Doktor Harneet Walia kaže kako nije dobro ležati budan u krevetu, jer ćete taj osjećaj 'nemoći' poistovjetiti s vlastitom spavaćom sobom. Radije naprvaite 'đir', koliko god vam to odbojno zvučalo.

