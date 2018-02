Liječnička istina o 'plus size' modelima: Ako se ne boje pokazati svoje obline, ne znači da su izbjegle zdravstvene rizike i da ne pate od depresije

Odnedavno je u zapadnim medijima prisutan trend populariziranja punašnih tzv. 'plus size' manekenki koje navodno odlično zarađuju i imaju živu aktivnost na društvenim mrežama!? Svojom samouvjerenošću, ljepotom i seksi oblinama osvajaju srca obožavatelja diljem svijeta i smiješe se s naslovnica prestižnih modnih časopisa poput 'Ellea' i 'Voguea'.



Robyn Lovely, Ashley Graham, Whitney Thompson, poznatija kao Tess Holliday, proslavila se 2011. kada ju je TV kanal "A&E“ izabrao za snimanje dokumentarne serije "Heavy“. Za sebe kaže da potiče pozitivno gledanje vlastitog tijela, a talijanski Vogue proglasio ju je jednom od najljepših 'plus size' manekenki na svijetu. Ovo su samo neke XL ljepotice koje predstavljaju novi trend ili pobjeđuju na natjecanjima supermodela s oblinama. Neke među njima su doduše priznale da su pokušale biti mršavice, a kad im to nije uspjelo, opustile su se, nadebljale i stekle svjetsku slavu kao seksi debeljuce.



No jesu li time izbjegle i zdravstvene rizike, pitali smo dr.sc. Martinu Matovinović, internisticu na Zavodu za endokrinologiju KBC-a Zagreb:



- Punašne žene itekako mogu biti lijepe, prekrasne, a mogu se urediti jednako kao i mršave žene. Inicijativa kao trend je dobra iz psihosocijalnog aspekta tih ljudi da se ne stide ili sakrivaju sami sebe već da su i oni dio života. Gledajući s medicinskog stajališta, debljina i pretilost nikad nije bila i nikad neće postati samo estetski problem, već sa sobom donosi brojne dobro poznate i učestale zdravstvene probleme, metaboličke poremećaje koji uključuju povišenu inzulinsku rezistenciju i s vremenom razvoj dijabetesa tipa 2, visoki kolesterol, astmu, jetrenu steatozu, kolelitijazu, kardiovaskularne bolesti, apneju u snu, poremećaj menstrualnog ciklusa, bolesti lokomotornog sustava.



Da je problem velik i da raste, pokazuje činjenica da su debljina i druge nezarazne bolesti vezane za prehranu postale jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova, a prema broju pretile djece Hrvatska je u samom europskom vrhu. Zašto djeca postaju debela?



- Zanimljivo je da među tinejdžerima postoje dva velika problema - jedan je izgladnjivanje koje vodi u anoreksiju i bulimiju, a s druge strane sve je prisutnija pretilost koja među mladima u razvijenom svijetu pa tako i u Hrvatskoj poprima epidemijske razmjere? Kako objasniti ove ekstreme. Debljina je epidemija 21. stoljeća. Uzrok debljine je multifaktorijalan pa se danas teži i multidisciplinarnim pristupom kako bi se adekvatno shvatio i liječio problem debljine.



Poznato je da vanjski utjecaji poput promjene stila života iz pretežno aktivnog u sjedilački način života, promjenu prehrambenih navika iz kuhane hrane u brzo pripremljenu hranu te utjecaj kulturalnih čimbenika igra važnu ulogu u porastu prevalencije debljine diljem svijeta. Pojednostavljeno gledajući znamo da je prekomjerna tjelesna masa i pretilost rezultat povećanog kalorijskog unosa gdje važnu ulogu imaju povećana konzumacija bezalkoholnih slatkih pića, povećane porcije obroka te s druge strane smanjena fizička aktivnost. Smatra se da geneza dijabetesa tipa 2 i koronarne srčane bolesti već počinje u djetinjstvu, a pretilost u djece je važan čimbenik. Liječenje debljine je cjeloživotni proces i samo promjenom stila života može se i dugoročno ostvariti dobri rezultati.



Koliki je utjecaj interakcije gena i okoliša i koliko je važno smanjiti unos pržene hrane u tih osoba kako bi se neutralizirao učinak na razvoj pretilosti?



- Prevencija pretilosti trebala bi započeti već u ranom djetinjstvu usvajanjem zdravih prehrambenih navika, izbjegavanje velikih porcija obroka, konzumacije bezalkoholnih slatkih pića, grickalica, jela za vrijeme gledanje TV-a… Naime, moramo biti svjesni da roditelji daju svoj model ponašanja djeci pa se zato zdrave navike roditelja spontano i neposredno prenose na djecu. Druga važna odrednica je tjelesna aktivnost, povezanost sa sedentarnim načinom života.



Studije su pokazale da svaki dodatni sat dnevno ispred TV-a povećava prevalenciju debljine za 2 posto, a samim time se i smanjuje preostalo vrijeme za fizičku aktivnost. Na razvoj debljine utječu i sociokulturni faktori. Hrana se ne smije koristiti kao nagrada, kao sredstvo za kontrolu drugih i kao dio druženja jer takva namjena može potaknuti razvoj nezdravih odnosa s hranom, čime se povećava rizik od razvoja pretilosti.



Nedavne studije pokazale su povezanost između poremećaja prehrane i depresije. Kako izgleda ta veza pojasnio nam je doc. dr. sc. Tomislav Franić, psihijatar u KBC-u Split.



- Kad govorimo o javno zdravstvenom problemu poremećaja prehrane, obično govorimo o bulimiji i anoreksiji koja može biti smrtonosna, ali jednako je opasna i pretilost kao druga krajnost koja također nosi druge smrtonosne rizike kao što je kardiovaskularni rizik ili moždani udar. Osim toga, pretilost je često povezana s depresijom.



Ta povezanost je dvosmjerna, jer depresija može biti uzrok, ali i posljedica debljine. I to ne kao plitki mehanizam kad se recimo debelom djetetu netko u školi ruga što njega rastužuje i stigmatizira, nego postaje i ozbiljan biološki problem. Ljudi obično depresiju povezuju s nedostatkom sna i apetita, ali u stvarnosti ove osobe mogu imati i obrnute simptome - puno jedu, puno spavaju, malo se kreću i posljedično debljaju - pojašnjava dr. Franić.



Što se tiče punašnih manekenki, ja svakako pozdravljam činjenicu da im nije važno što okolina misli o njihovim oblinama i da one na neki način prezentiraju svoje mjesto u društvenom prostoru, jednako kao što svoje mjesto imaju i klasične manekenke mršavice, koje su suprotna strana, često ekstremne mršavosti. No, to što se ne boje pokazati svoje obline, ne znači da su izbjegle zdravstveni rizik koji je povezan s pretilošću i da ne pate od depresije.



Obje krajnosti nisu dobre, jer utječe na percepciju mladih kojima su ove manekenke uzor, a zapravo su iskrivljena slika realnosti što je često okidač za vršnjačko nasilje, povlačenje u sebe, izbjegavanje kontakata s ljudima ili uzrokuje pravu depresiju. Ono što je bitno, jest shvatiti da je pretilost posljedica većeg unosa kalorija nego njihova trošenja, čega sam i sam svjestan jer imam viška kilograma - kaže uz osmijeh naš psihijatar i priznaje - od zraka se ne može nadebljati.



Začarani krug



- Debljina je kliničko stanje koje se odnosi na prekomjerno nakupljanje tjelesne masnoće u razmjerima da može imati negativni učinak na zdravlje. Najčešće se izražava kao body mass index (BMI, omjer visine i tjelesne težine); tako se BMI>30 smatra debljinom, a 25-30 prekomjernom tjelesnom težinom. Oko 12 posto odrasle populacije ima ovaj problem, a nažalost i sve više djece.



Najčešći razlog je prekomjerno konzumiranje hrane (posebno one koja sadrži koncentrirane masnoće i ugljikohidrate) i snižena tjelesna aktivnost, uz genetske i endokrinološke razloge. Debljina se povezuje s različitim bolestima, od kojih su najvažnije kardiovaskularne bolesti, dijabetes mellitus tip 2, poremećaj disanja i spavanja, bronhitis i astma.



Učestalije su i bolesti lokomorotnog sustava, karcinomi i depresija, a jedan od najčešćih kliničkih smetnja udruženih s debljinom je metabolički sindrom, koji uključuje hipertenziju, dijabetes mellitus tip 2 i dislipidemiju (povećan kolestrol, trigliceride, snižen HDL kolestrol, povećan LDL kolesterol) - kaže dr. sc. Duška Glavaš, kardiologinja KBC-a Split.



Od kardiovaskularnih bolesti najčešća je povezanost s koronarnom bolesti srca, anginom pectoris, srčanim infarktom, zatajivanjem srca, venskom trombozom, plućnom embolijom. Moždane bolesti, posebice moždani udar je češći u bolesnika s povećanom tjelesnom težinom. S druge strane učestalija su i oštećenja lokomotornog sustava, degenerativne bolesti kralježnice, kukova i koljena, zbog čega se deblje osobe teže kreću, što indirektno još više povećava tjelesnu težinu i utječe na još veći rizik kardiovaskularne bolesti, što je začarani krug.



Osim toga debljina je povezana s većom smrtnosti, posebice ako je udružena s drugim bolestima. Liječi se korekcijom prehrane i povećanom tjelesnom aktivnosti. Pripada grupi rizičnih faktora KV bolesti koje bi mogli lakše i jednostavnije rješavati zajedničkim akcijama, napominje internistica.



Različiti ideali ljepote

Istraživanja su pokazala da je zadovoljstvo tijelom veće kod muškaraca u svim dobnim skupinama. U skladu s kulturom idealne ljepote mijenja se i zadovoljstvo/nezadovoljstvo tijelom. Tako je kult ljepote i mršavosti ideal za žene dok je za muškarce ideal ljepote mišićavo tijelo. U djevojčica se primjećuje da povećanje tjelesne mase povećava nezadovoljstvo tijelom, dok se u dječaka nezadovoljstvo tijelom javlja uz ekstremnu nisku i veliku tjelesnu masu. Zanimljivo je da se poremećaji prehrane u vidu anoreksije i bulimije nervoze javljaju češće u populaciji adolescentnih pretilih, a posebno u djevojčica.

Pretilost u djetinjstvu utječe i na socijalno i emocionalno zdravlje djece i adolescenata. Pretila djeca mogu biti češće zadirkivana i/ili zlostavljana, stigmatizirana, teže sudjeluju u natjecateljskim aktivnostima koje zahtijevaju pojačanu tjelesnu aktivnost zbog tendencije da budu sporiji i otežano dišu. Sve to može pridonositi nižem samopoštovanju i samopouzdanju i pridonose negativnoj tjelesnoj slici u djece.