U Međimurju se dobro i jede i pije: od restorana s jednom od naljepših terasa u Hrvatskoj do 'Štacuna', jedinstvenog dućana zdrave hrane

Zašto plavetnilo mora ne zamijeniti zelenilom? Zašto valovi ne bi postali brjegovi? Zašto nesnosno vruće noći ne zamijeniti ugodnijim spavanjem? Ta pitanja, ako je vjerovati statistici, postavlja sve veći broj ljudi. Jer upravo statistika pokazuje da se trendovi polako, ali sigurno mijenjaju.

Obala je i dalje "in", ali popularnost kontinentalnoj Hrvatskoj nesumnjivo raste, naročito u ovo vrijeme babljeg ljeta i rane jeseni. Sustav eVisitor navodi kako je prošle, 2018. godine devet posto više turista odlučilo provesti godišnji odmor na kontinentu u odnosu na 2017.



Možda su želja za novim iskustvima ili svježije noći motiv za odmor na kontinentu, ali garantiramo kako je, barem što se Međimurja tiče, jedan od razloga i izvrsna domaća i hrana i kapljica. Što se ovog drugog tiče, polako, dotaknut ćemo se vina, prvotno mislimo na jedan prirodni sok napravljen od – mandarina i jabuke. Sve domaće, sve 100 posto čisto i sve na policama jedinstvenog dućana – "Štacuna", ili, kako bi u Dalmaciji jednostavno rekli, "butige". Jer, štacun znači – trgovina.

"Štacun" je dućan poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 20-ak međimurskih poljoprivrednika koji će tijekom godine nuditi više od 150 vrsta različitih sezonskih proizvoda. Radi se o prvom organiziranom kratkom opskrbnom lancu u Hrvatskoj. I, ako ništa drugo, samo radi njega se vrijedi zaletjeti do Čakovca. Na policama je samo domaće, proizvedeno unutar 30-ak kilometara od samog dućana, a spomenuti fantastični sok od jabuke i mandarine dolazi s OPG-a Hažić.

A ako poželite nešto skuhano, Međimurje ni tu neće razočarati. Naprotiv, meso z tiblice, turoš, bograč, fiš-paprikaš, trganci sa zeljem, štrukli, purica s mlincima, šaran na rašljama ili zec na temfanju samo čekaju da razigraju vaše okusne pupoljke. Za desert je ili tradicionalna međimurska gibanica ili njezina dekonstrukcija ili, pak, jednostavni sladoled s vanilijom koji na visoku gurmansku razinu podižu bučino "črno olje" i sjemenke. Kapljica koja je zaslužila dijeliti stol sa spomenutim delicijama bez sumnje je međimurski pušipel, vino koje se ove godine okitilo srebrom na prestižnoj manifestaciji Decanter World Wine Awards. Topla preporuka.

Sve kalorije, što krute, što tekuće, valja i potrošiti, a Međimurje pruža izvrsnu priliku za to. Naime, razvoj cikloturizma jedna je od strateških točki razvoja Međimurske županije i zbog toga se puno ulagalo u razvoj biciklističkih staza, oznaka, i, na kraju, dodatne ponude za bicikliste. Za početnike i sve one koji žele pobliže upoznati kraj preporučuje se biciklistička staza Eko Mura, koja počinje i završava u LifeClass termama Sveti Martin.

Odmah nakon početnih nekoliko kilometara dovest će vas do mlina i Mlinarske kuće. Ploveći mlin je dragulj na Muri u Žabniku. Od originalnog nije puno ostalo, no marljivi i poduzetni Međimurci pokupili su ostatke i na temelju njih napravili novi novcati mlin. Vraćen je na Muru 2006. godine i ubrzo je postao najposjećenije mjesto unutar ZKR Mure. Pored njega nalazi se Mlinarska kuća sa sjajnim interaktivnim muzejom čiji postav "Jen den v živleju mlinara Franca Žalara" vraća posjetitelja u vrijeme kada se za kruh trebalo pošteno naraditi. I to sve zahvaljujući modernoj tehnologiji.

A kako izgleda spoj virtualnih naočala sa starim metodama pravljenja kruha, ostavljamo vama da se uvjerite. Ne zaboravite pri tome baciti oko i na lebdeći kruh. Biciklistička ruta prati tok rijeke Mure, te vas vodi i preko Murskog Središća, u kojem se zaustavlja kod spomen-doma rudarstva, a nastavlja do spomen-parka naftaštva u Peklenici. Bogata nalazišta lapora (ugljena) i pekla (sirove nafte), pa čak i zlata u dravskim pijescima osigurala su izreku kako se međimurska priroda stvorila iz blata i zlata. Staza se, potom, odvaja od rijeke Mure preko Podturna i ide prema Vratišincu, te stiže u Selnicu, do jedinstvenog muzeja oldtajmera Šardi. Ruta se nakon toga vraća prema termama.

Umorne noge možete odmoriti i opet gladna usta nahraniti u izvrsnom okruženju restorana koji nose međimursku oznaku Gurman. Radi se o internoj klasifikaciji koja jamči kvalitetu. Među prestižnim restoranima koji su zaslužili oznaku Gurman jest i "Terbotz" u Štrigovoj. U izboru "Dobri restorani 2019.", ovaj je restoran osvojio prestižno drugo mjesto u državi, a njegova terasa s predivnim pogledom na međimurske brege i zalazak sunca koji nebo oboji u tisuću boja proglašena je jednom od najatraktivnijih u Lijepoj našoj. U osvrtu, tako, stoji da se na jednom mjestu mogu vidjeti sve ljepote Međimurja, od cvjetnih livada, stoljetnih šuma do zelenih vinograda... Nisu lagali. A, tu se može uvjeriti svatko tko potegne put sjevera.