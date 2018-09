Cvijeće u suhozidu, škure različitih boja: pogledajte kako izgleda luksuzni hotel The Chedi, kruna grandioznog projekta u našem susjedstvu

"The Chedi" je svoj ugled dostojan 5+ zvjezdica, kojem su asocijacija opuštanje i luksuz, gradio u Aziji i na Dalekom istoku, a u naše susjedstvo je stigao u sklopu najveće greenfield investicije u turizmu na ovim prostorima, čija se ukupna vrijednost penje na više od milijardu eura.

"The Chedi Andermatt", smješten u švicarskim Alpama, bogataško je odmorište koje već godinama ne silazi s niza popisa najboljih svjetskih hotela, a tek drugi europski hotel ovog brenda kompanije GHM otvoren je ovog ljeta u Crnoj Gori.

"The Chedi" je svoj ugled dostojan 5+ zvjezdica, kojem su asocijacija opuštanje i luksuz, prvo gradio u Aziji i na Dalekom istoku, a u naše susjedstvo je stigao u sklopu najveće greenfield investicije u turizmu na ovim prostorima, koja će se graditi u fazama, ovisno o interesu kupaca, a čija se konačna vrijednost penje na više od milijardu eura.

Ukratko, egipatski kapital je preko švicarske tvrtke "Orascom" od države Crne Gore na 90 (+90) godina zakupio sedam milijuna metara kvadratnih slabo naseljenog poluotoka Luštice, na kojem se u vrijeme Jugoslavije nalazila vojna baza. Za sebe su zadržali 90 posto vlasništva nove tvrtke "Luštica Development", dok je preostalih 10 posto u posjedu države, a cilj im je na ovoj ogromnoj površini sagraditi novi grad, nazvan Luštica Bay, rezidencijalno turističku destinaciju za 15 tisuća stanovnika, od kojih bi dobar dio tu živio svih 12 mjeseci.

Da misle ozbiljno, pokazuje druga faza koja kreće već ove jeseni, u sklopu koje će se graditi naselje "Centrale", zamišljeno kao gradska jezgra, administrativno i komercijalno središte cijelog projekta, u kojem bi uz stambene jedinice bili škola, medicinski centar i kulturni sadržaji, ali i tržnica namijenjena ljudima s Luštice kako bi imali prostor za prodaju svojih proizvoda.

Istina bolja od fotografija

Da projekt neće ostati samo na ideji i "renderima", pokazalo je upravo otvaranje hotela "The Chedi Luštica Bay", prvog od sedam planiranih visokokategornika koji se smjestio u novoizgrađenoj marini sa 176 vezova za plovila do 35 metara, koju okružuju vile s oko 250 apartmana za stanovanje ili iznajmljivanje, a koje su gotovo pa sve prodane, i to po cijeni od 3 do 7 tisuća eura po metru kvadratnom.

Već prilikom spuštanja u marinu, gdje je smješten crnogorski "The Chedi", jasno vam je da mu fotografije nimalo ne laskaju jer dojam je puno bolji kad se cijeli kompleks vidi uživo. Granitne kocke postavljene su preko dijela ulica, među kamenim suhozidima zasađeno je mediteransko bilje i cvijeće, a išlo se toliko u detalje da stambene jedinice ciljano imaju drukčije boje prozora i vrata kako bi se dobio dojam kuće koju je crnogorska obitelj nadograđivala tijekom godina.

Mješavina elemenata ovdašnje srednjovjekovne arhitekture i primorskih ribarskih mjesta, terase, arkade i crveni cigleni krovovi samo pridonose dojmu da su ove kuće tu puno duže nego što zaista jesu.

Autor projekta hotela je tvrtka "TVS" iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je odabrana na međunarodnom natječaju, a kako su nam objasnili u Luštici, njihov rad su odabrali jer su inspiraciju u potpunosti pronašli u okruženju, te je stvorena jaka veza s prirodom, okolnim brdima, morem i zelenilom, te zbog sklada s objektima koji su već bili sagrađeni, a koji su moderna interpretacija tradicionalne kuće ovog podneblja, jednostavnog oblika i forme koja je uklopljena u jako strm teren.

Novi "The Chedi" ima čak 14 tisuća m2, no tek 111 smještajnih jedinica, od čega je devet apartmana i jedan penthouse, jer je svaka od soba puno veća od standarda koji je uobičajen u odnosu na konkurenciju. Interijer potpisuje "GG&Grace International", projektantska kuća specijalizirana za hotele koja urede ima u Rimu, Kairu i Dubaiju.

Budući da je ovaj brend temelje svog uspjeha udario upravo na azijskom i arapskom tržištu, i ovdje je forte na elegantnim sobama s puno prirodnog svjetla, ali tu su i elementi Istoka, koji se posebno vide u drvenim ukrasima nad krevetima i ogledalima, te kod šarene rasvjete i tkanina koja asociraju na neku od priča iz "1001 noći".

Apsolutna tišina i privatna plaža

Prema riječima autora korištene su različite nijanse bijele i smeđe, puno drva, mramora i prirodnog kamena, a taj sklad "razbija" korištenje tirkiznoplave u dijelu namještaja koja je tu da razigra cijelu priču, kako i priliči Mediteranu.

- Nismo željeli stvoriti prostor koji bi služio onima koji se žele pojaviti na mjestu na kojem je važno biti viđen, već smo željeli da se ljudi osjećaju opušteno i da zaborave na stres koji ih možda čeka kod kuće. Ovo je hotel za suvremenog putnika, koji pruža sadržaje od pet zvjezdica, efikasnu uslugu i prostore za rad i odmor u opuštenom ambijentu - objasnili su prilikom jednog predstavljanja, i čini se da su uspjeli u svom naumu.

Gotovo apsolutna tišina mogla bi biti jedna od glavnih pozivnica u "The Chedi", a povremeno je ometaju tek preleti aviona koji stižu na tivatski aerodrom, udaljen tek 10-ak minuta vožnje, što je još jedna od prednosti ove lokacije. Već iz hotelskog lobija puca pogled na more, a direktno je osiguran i pristup šetalištu i marini.

Otvorena su već dva restorana, uređena privatna šljunčana plaža s barom, zatvoreni bazen i spa zona, a infinity grijani bazen s prostorom za sunčanje bit će otvoren tijekom cijele godine, kad god to vremenski uvjeti budu dozvoljavali. Do 2021. planiran je i dovršetak golf terena s 18 rupa, s kojeg puca zaista jedinstven pogled na Bokokotorski zaljev, kojeg štiti UNESCO s jedne, planine čiji vrhovi su često prekriveni snijegom, te otvoreno more s druge strane.

Cijene u hotelskim restoranima i barovima gotovo su identične onima u centrima crnogorskih gradova, što pridonosi dojmu da nismo u klasičnom resortu, a supermarket sa svim namirnicama i potrepštinama, salon za uljepšavanje, dućan s ribolovnom opremom, te butik s odjećom lokalnih dizajnera daju dojam da je u pitanju jedna sasvim drukčija priča.

Bit će zanimljivo pratiti razvoj ove priče koja je stigla do tek nešto iznad 10 posto planiranog, no iskustva koja investitori imaju na sličnim projektima u Egiptu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu i Engleskoj idu u prilog onima koji tvrde da neće sve ostati na kompjuterskoj simulaciji, kao što je čest slučaj u ovim krajevima.