Ovo su najgori hoteli u svijetu, a neki su u našem susjedstvu; Sobe su pune gmizavaca i buba, gostima se nude prljavi ručnici i posteljina

Ako ste planirali uskoro na neko putovanje, donosimo vam popis najgorih hotela koji su proglašeni takvima od strane najpoznatijih turističkih agencija. Na popisu je i nama najbliži hotel u Prištini, koji se nalazi na vrhu najgore ocijenjenih smještajnih jedinica. Evo i popisa...



1. Grand Hotel, Priština



Nalazi se u samom centru grada, a izgrađen je 1978. Godine, a otada nije nikako renoviran. Zahrđala kupaonica, prljave sobe, ručnici i posteljina, hladnoća, bube dio su ugođaja koje ćete imati ako odlučite odsjesti u ovom prljavom hotelu.



Ocjene za smještaj na stranicama kao što su TripAdvisor i Lonely planet veoma su loše, dapače nalaze se same kritike.







2. The New World hotel, New York



Od 380 osvrta, 138 ljudi opisali su ovaj hotel očajnim. Nalazi se u kineskoj četvrti, koja je najisplativija ako se odlučite otputovati u NY. Loša izolacija, prljavština, mravi, hladnoća je ono što vas tu očekuje.



- Nikad gori smještaj. Prljavije da ne može biti. Puno mravi, nisam cijelu noć oka sklopila - jedan je od komentara.



3. Aspinals hotel, Singapur



- Imala sam osjećaj da će me netko oteti. Katastrofa, neljubazno osoblje, prljavština, bube - jedan je od komentara.

- Ne bih ni najgorem prijatelju poželjela odsjesti ovdje- pisala je gošća iz Amerike.







4. Lonsdale, London



Izvana sasvim pristojnog izgleda, ali unutra će vas dočekati tuga teška. Nema niti jednu pozitivnu ocjenu.



5. Centaur Hotel, New Delhi

Zahrđali zahodi, kreveti, puknute plahte, prljavi ručnici, gmizavci....Zvuči kao odmor iz snova!