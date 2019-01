Ova otporna sobna biljka za poželit' je u svakome domu: donosi blagdanski ugođaj i oplemenjuje prostor, a 'traje' i po 30 godina

Božićni kaktus, otporna sobna biljka, u tmurnim će zimskim danima u naše domove svojom bojom i toplinom donijeti blagdanski ugođaj i zato je iznimno pogodna za (samo)darivanje. Obiteljsko stablo ovoga kaktusa iznimno je bogato, s dugom tradicijom osobito u Južnoj i Sjevernoj Americi, odakle dolazi, a nalazimo ih i u nekim područjima Afrike i Šri Lanki, odakle je u Europu navodno stigla u doba Kristofa Kolumba.

Prvo što vam padne na pamet na spomen kaktusa su prostrane, sunčane i vodom siromašne pustinje s velikim kaktusima, ali i iz tih krajeva stižu i manje vrste, koje nam mogu uljepšati dom bez nekog posebnog napora jer ne zahtijevaju kompliciranu njegu.

Temperaturni šokovi

Do sada je poznato 127 vrsta kaktusa, među kojima se božićni kaktus posebno ističe kao ukrasna biljka zbog svojih šarenih cvjetova, egzotičnog mirisa i vremena kad se njegovi pupoljci počinju otvarati, zbog čega je i postao tradicionalni pratitelj prosinačkih blagdana.

Izvorni dom božićnog kaktusa je obalno gorje jugoistočnog Brazila – uspijeva na sjenovitim stranama drveća i stijena, gdje se zadržava velika vlažnost. Kaktusi, koji se po izgledu znatno razlikuju od svojih rođaka u suhim pustinjama, proširili su se preko Engleske i udomaćili se u europskim domovima tijekom proteklih dvjesto godina. Cvjetovi ovog kaktusa, koji se otvaraju u studenom i cvatu do siječnja, nude se u širokom rasponu boja, od svijetlocrvene do narančaste, svijetloružičaste i intenzivno ružičaste, do bijele i šarene kombinacije.

Ta ljepota jedan je od razloga što je božićni kaktus ovih dana iznimno tražena ukrasna biljka, ali prilikom kupnje treba obratiti pozornost na neke detalje kako biste kupili što kvalitetniju biljku. Najprije moramo obratiti pažnju na to da cvjetni pupoljci ne budu premaleni, jer se možda neće otvoriti. Također je vrlo važno da se kaktus pravodobno umota u papir koji će mu poslužiti poput dekice dok ga prenesemo iz cvjećarnice do toplog doma. Naime, biljka je jako osjetljiva na temperaturne šokove i svakako ih treba izbjeći.

Prihvatljiva cijena

Božićni kaktus ne smije se pretjerano zalijevati, pogotovo kad cvjeta. Ljeti ga je najbolje držati u hladovini, gdje bi trebao ostati do kasne jeseni, a vodu mu treba nadoknađivati otprilike svakih 14 dana. Najpogodnije je da se kaktus smjesti na sjevernoj strani stana, jer ga direktna sunčeva svjetlost može oštetiti, a istodobno mu treba osigurati temperaturu između 21 i 27 stupnjeva Celzijevih.

S pravilnom i prilično jednostavnom njegom ova prekrasna biljka može doživjeti 20 ili čak 30 godina. Cijena božićnih kaktusa ovisi, naravno, o njihovoj veličini i razgranatosti, a u prosjeku je dvadesetak kuna. Ne čudi, dakle, da su iznimno popularni i za darove, budući da možemo darovati egzotičnu višegodišnju biljku po vrlo pristupačnoj cijeni.

Inače, božićni kaktus na drugim se jezicima također naziva praznični kaktus, na primjer u SAD-u, gdje se često dariva za Dan zahvalnosti, koji se slavi koncem studenog pa se u skladu s praznikom tako i naziva. Ne smijemo ga zamijeniti s uskrsnim kaktusom, jer dolazi iz druge porodice i cvate isključivo u travnju. Nemojte se iznenaditi ako božićni kaktus izbaci koji cvijet i u proljetnim mjesecima, jer i to se zna dogoditi. Tko zna, možda je to prirodni ciklus biljke, ili nam kaktus donosi lijepe radosti tijekom cijele godine.