Posjetili smo skrovitu hacijendu u srcu Nina: 'Ovaj dvor ima dušu, mir i miris dalmatinske kuće isprid koje su sidili dida i baba, a dica se bezbrižno igrala...'

- Čim sam ušla u taj dvor osjetila sam - to je to. Ovaj dvor ima dušu, mir i miris dalmatinske kuće isprid koje su sidili dida i baba, a dica se bezbrižno igrala - to su bile prve misli Lade Perinović kada je kročila nogom u prekrasnu hacijendu, 500-tinjak metara udaljenu od centra Nina.

Lako je objasniti zašto je osjećaj bio toliko intenzivan. Ipak, ovo prekrasno kameno zdanje "pamti" davnu povijest s naših prostora, pa i u ovom slučaju vrijedi ona čuvena: "kad bi zidovi mogli pričati". Srećom, raspričala se naša sugovornica, ponosna vlasnica ove jedinstvene dalmatinske "nastambe". Naime, njezini se tragovi naziru još iz 18. stoljeća, a kuća je nadograđena 1853. godine. Priča nam vlasnica da su se nekada zvali "Štulića dvori", po obitelji Štulić koja se doselila u blizinu svećeništva koje je tu nekada obitavalo. Mijenjala je svoje oblike kroz povijest, ali je uvijek bila jedinstven komadić tradicionalne arhitekture.

- Dalje se nadograđivalo gospodarstvo, a srećom, na staroj slici imate priliku vidjeti kako je sve to u jednom trenutku izgledalo - presretna je vlasnica što njezina kuća sadržava autohtoni izgled, priču i bogatu povijest. U novijoj joj je naziv "Villa Dvori", ali je još uvijek možete prepoznati na starim slikama i maketama.

- Kad smo krenuli s renoviranjem odlučeno je da se zadrži i istakne sve autohtono što se može. Tako je sav kamen sačuvan, kako onaj na kućnim zidovima, tako i onaj od velikog kamenog zida oko dvora. Zid smo ostavili kao ukras, kao atrakciju i osiguranje intimnosti onima koji borave u ovoj maloj hacijendi, kako ste je sami nazvali - ponosna je Lada.

Veza starog i novog

- Također, sačuvane su i grede, sve osim njih nekoliko koje smo morali zamijeniti. Obrusili smo ih, zaštitili i lakirali. Kamene pragove oko prozora i vrata također smo sačuvali, a one koji su bili izlomljeni zamijenili smo također kamenima i obrađenima tako da se što bolje uklope s autohtonim komadima - pojašnjava naša sugovornica.

- Uspjeli smo zadržati i staru boloturu koja je nekada bila jedini ulaz u kuću - zadovoljno će vlasnica. Pojašnjava da se kasnije, diobom braće, kuća podijelila i dobila dva ulaza, a drugi je napravljen na mjestu sadašnjeg. Sama kuća ima dva stepeništa: boloturu, odnosno vanjsko stepenište kojim se ulazi u spavaću sobu i koje služi kao terasa za jutarnje rastezanje te unutarnje, metalne stube, koje spajaju dnevni i spavaći dio kuće.

No ipak najveću sreću vlasnici kuće izaziva uspjeh zadržavanja boloture koja je zaslužna za izuzetan izgled ove dalmatinske kamene "utvrde".

- Bolotura se gradila s kružnim olukom i jedno je od prepoznatljivijih obilježja starih kamenih kuća i varoši te san je kao takvu i zadržala. Dalje se išlo u istom tonu. Pa tako, kad razmišljate o Dalmaciji, starini, kamenu, što van pada na pamet prvo?- upitala nas je energična Zadranka.

- Škure! Naravno! - uskliknula je i nastavila:

- Takva kuća mora imati starinske škure od punoga drveta, najčešće borovine, a od nje je i stol u blagovaonici te sva unutarnja stolarija - priča nam 41-godišnja ekonomistica koja se odlučila "poigrati" kombinacijom drva i metala, pa je, kaže, kao osobni "touch" uklopila antracitnu aluminijsku mat stolariju; stilski kontrast koji savršeno povezuje staro i novo, što je misao vodilja koja se "proteže" kroz cijeli interijer.

- Tako su se na rustikalnu kuhinju i namještaj elegantno naslonili antracitni željezni kreveti, koji su i sami poprimili rustikalna obilježja u ambijentu u kojem su se našli, kao i antracitne metalne stepenice. U sobama smo nastavili u sličnom tonu, nenametljivom, rustikalnom i bezvremenskom dizajnu s ponekim odstupanjem kako bi se izbjegla uniformiranost, što smo pokušali postići različitim noćnim ormarićima i željeznim krevetima - opisuje sugovornica.

Dvor ugodan kao i interijer

U kupaonici se odlučila za modernu staklenu stijenku i viseću školjku s rustikalnim umivaonikom i ormarima pokraj kojih su se idealno uklopile jednostavne željezne police.

- Neću vam lagati, cijeli pothvat renoviranja bio je zahtijevan, ali je sve išlo po planu i potrajalo je nekih deset mjeseci. Imali smo dobre ekipe majstora, dobru suradnju sa svima i ovim putem im zahvaljujem - poručuje Lada.

Ipak, ovu hacijendu, kako smo je od milja nazvali, bazen je "zaokružio" kao dodatni biser u turističkoj ponudi koju gosti dobiju s boravkom u ovoj prekrasnoj kamenoj vili.

- Bazen je došao naknadno u priču, a pokraj njega, naravno, natkrivena vanjska dnevna soba, kako je ja zovem. Tu će još doći mala kuhinjska niša, za osnovno kulinarstvo - najavljuje sugovornica i dodaje da je na taj način bazen i boravišni prostor povezala u cjelinu, a stolove za druženje u dvoru približila kući "kako bi sve skupa imalo što bolju komunikaciju".

- Pergola iznad ulaznih vrata također daje prostor na kojemu se može popiti jutarnja kavica i dodatno povezuje tradicionalno i moderno - ističe entuzijastična Zadranka koja je prepoznala iznimnu važnost dvora, koji mora biti jednako ugodan kao i interijer. Vrt je uređen, naravno, mediteranskim biljem, tako da se ovom šarmantnom i intimnom "utvrdom" širi miris lavande, ružmarina, bugenvilije, kane, kadulje, smilja i murve.

Kuća se iznajmljuje preko agencije "Croatia Luxury Rent".