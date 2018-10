Vogue eyewear dioptrijski okviri + leće za 799 kn!

Neponovljiva ponuda u svim Ghetaldus Split optikama – nagradite se najnovijim modelom dioptrijskih okvira Vogue s ugrađenim dioptrijskim lećama za samo 799 kn.



Akcija se odnosi na sve izložene dioptrijske okvire Vogue, uključujući najnoviju kolekciju 2018. Naočalne leće uključene u ponudu sadrže antirefleksnu zaštitu, te su dostupne u rasponu dioptrija od -6.00 do +6.00 u zbroju i max. cilindar do -2.00 dsph.



Akcija traje do 01.11.2018. ili do isteka zaliha, te vrijedi u svim poslovnicama Ghetaldus Split optike u Splitu, Zadru, Šibeniku, Trogiru, Omišu, Imotskom i Metkoviću. Popis svih poslovnica pronađite na linku: Ghetaldus Split poslovnice



Vogue Eyewear u 2018. godini nastavlja priču započetu fenomenalnim uspjehom kampanje #ShowYourVogue koja je u središte postavila koncept individualne ljepote i to uz pomoć nevjerojatno raznolike kolekcije novih modela.



Vogue Eyewear zna kako dizajnirati savršen okvir za ogledala vaše duše. Uronite u potpuno novi svijet naočala Vogue Eyewear i pronađite svoj look – stil je stav, #ShowYourVogue.



Izdvojili smo neke od najpopularnijih dioptrijskih okvira Vogue Eyewear:



VO5206



VO5202



VO5223



VO5218



Uvjeti ponude:

ponuda vrijedi uz kupnju dioptrijskog okvira Vogue i lagerskih naočalnih leća s antirefleksnom zaštitom

ponuda se odnosi na izložene dioptrijske modele Vogue i uključuje kolekciju 2018.

raspon dioptrija naočalnih leća koje su uključene u ponudu je od -6.00 do +6.00 u zbroju i max. cilindar do -2.00 dsph

ponuda vrijedi za sve vrste plaćanja

ponuda traje do 01.11.2018. ili do isteka zaliha

ponudu nije moguće zbrajati s drugim akcijama i popustima

Više na: www.ghetaldus-split.hr