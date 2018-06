U novom broju časopisa Gloria, osim zanimljivog štiva na poklon dobivate knjižicu s kuponima s popustima do 50% za popularno shopping mjesto City Center one Zagreb East, Zagreb West te Split.



Uz predočenje kupona koje dobivate na poklon kupnjom časopisa Gloria ostvarujete neodoljive popuste na artikle iz ponude trgovina City Centera one, a kuponi vrijede od 14. do 17. 6. 2018.



DODATNA POGODNOST:

Za svaki račun u iznosu većem od 200 kuna čeka vas Shopping bag, račun iznad 500 kuna nagrađujemo kavom, kolačem ili sladoledom, a za potrošenih 1000 kuna darujemo Cineplexx kino ulaznicu. Svoje poklone potražite na info pultu Centra.

Gloria časopis možete kupiti na svim prodajnim mjestima s tiskovinama.