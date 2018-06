Vječno ljeto nikad nije bilo bliže

Ima nešto baš čarobno i posebno u ljetu – jesu li to duge ljetne noći, način na koji sunce prolazi kroz prozore u ranim jutarnjim satima, zabavni dani na plaži ili pak nešto drugo – vjerojatno ovisi o osobnom dojmu. No, znanost je jasna – dokazano je da Sunce budi maštu i kreativnost, a impulsi u mozgu se brže kreću u ljetnim mjesecima i time podižu razinu koncentracije tepozitivno utječu na pamćenje. Možda se upravo zbog toga najbolje uspomene stvaraju ljeti.



Ovo su najdraže ljetne uspomene poznatih Hrvata:

FilTilen (Slaven Berić): „Sve je stvar dobre organizacije – ako unaprijed planiraš, možeš završiti na drugom kraju svijeta, daleke destinacije više nisu rezervirane samo za bogatu ekipu. Sjećam se, u Hrvatskoj je padao snijeg, sjeo sam u avion u zimskoj jakni, poslužili su mi iznenađujuće dobar obrok, naručio sam čašu pjenušca i zaspao... Za nekoliko sati izašao sam na +30. Najviši neboderi na svijetu, pješčane plaže kojima ne vidiš kraja... Kažu da je u Texasu sve veće, ali mislim da nisu računali na Dubai. Koncentrirani su na stalni razvoj turističke ponude koja je trenutno možda i najbolja na svijetu. Cijene u supermarketima nisu puno skuplje od naših na obali, u dobrim restoranima možeš jesti za 10 do 15€, ali i za 1000€ (pozlaćeni steak itd...). Imaš i indijske varijante za 5 do 7€, uglavnom nije neprihvatljivo i nećeš biti gladan. Plaže su pješčane, more je toplo i može se pronaći mir. Noćni život je drugačiji nego kod nas, većina klubova radi do 12 do 02 sata,naravno uvijek možeš završiti na nekom partyju i zabavljati se do jutra. Za sve što ti padne na pamet možeš dobiti dostavu u stan i to je tamo sasvim normalna stvar, naručiš si nešto iz marketa i za par minuta ti zvone na vrata. Ovo bi mogla biti stvarno duga priča, ali skužio si poantu, razmisli kamo ćeš ove godine na odmor.Ležim na ručniku dok ovo pišem, zvuk valova mi šušti iza glave, složio sam si mali Dubai u dnevnom da se lakše prisjetim detalja, danas vjerojatno ne idem ni na posao.“



Dean Pelić: „Rođen sam početkom ljeta i totalno sam ljetni tip osobe. Svaki rođendan volim provesti na nekom putovanju. A i najbolji ljetni provod je onaj kad nekamo putuješ, za mene barem. Bez žurbe, laganini, opušteno. Tako bi ljeto i trebalo izgledati. Prošlo ljeto bio sam u Rimu, a onda i na Malti. Bila je sredina lipnja, ljeto u dolasku i sunce na zalasku. Slaviti rođendan na ovom mjestu, s čašom osvježavajućeg pića u ruci, sjediti ispred jedne od najvelebnijih građevina onoga doba i uživati u dolce far niente trenucima... rijetko što može to nadmašiti. La dolce vita u svom potpunom značenju.“



Mirela Priselac Remi:„Prije nekoliko godina sam odlučila, umjesto na Jadranu, godišnji odmor provesti negdje izvan Hrvatske - plan je bio da ga svake godine provedem u drugom svjetskom gradu. S obzirom da tijekom ljeta sviram s Elementalom, dosta je teško naći tjedan dana slobodno, ali taj slalom između dvije svirke ipak mi nekako pođe za rukom. Dosad sam u posjetila Berlin, London, Amsterdam, Pariz i Siciliju. Volim upoznavati nove zemlje, ljude i običaje, a i čini mi se da se nakon svakog putovanja vratim širih svjetonazora. Osim toga, volim kako gradovi dišu ljeti - sve je sporije, manje je gužve i muzeji su prazniji. U pamćenje mi se najviše urezao prvi posjet Berlinu 2013. godine. Čim sam došla u kvart Kreuzberg, osjećala sam se kao kod kuće! To je umjetnički kvart, pun murala, muzičara na svakom uglu, slobodoumnih ljudi... Što se tiče noćnog života, Kreuzberg mi je sjajan. Bila je jedna svirka na otvorenom, u malom parku, koja mi se urezala u pamćenje, stabla su bila ukrašena lampicama, ljudi su sjedili na travi, neopterećeni, slušali muziku i uživali. To je za mene osjećaj ljeta u gradu - za time tragam gdje god otputujem."



Gina Victoria Damjanović: “Vani je sve toplije, more je još daleko, a ja u metropoli slušam Nostalgičnu od TBF-a-a i sanjarim... Listam album s fotkama od prošlog ljeta i naletim na ovo veselje - moj prvi hand! Dan prije sam naučila igrati remi, a ovo je trenutak kad sam napokon handirala! Trenutno mi faca izgleda kao ova njuškica koja se ubacila na fotku, ali ne zadugo. Nabavila sam novi špil karata, ručnik i odoh ja uskoro!“



Nina Kraljić: “Prisjetila sam se svog prvog egzotičnog putovanja s aviokompanijom Emirates u nezaboravni Egipat! Obožavam egzotični istok i vjerujem da se njihov izričaj može čuti i u mojoj glazbi. Obiteljsko, ljetno putovanje u Egipat mi je doslovce promijenilo život kao što snaga svakog putovanja produbljuje naše shvaćanje svijeta i širi horizonte. Teško je opisati osjećaj jutarnjeg buđenja dok te s balkona gledaju tri poznate piramide koje se čine toliko blizu da ih možeš dotaknuti. Posebni mirisi razno raznih začina u zraku, pjevanje ljudi na ulici, vožnja na devi kroz prostrani pijesak, obilazak najveće tržnice u Africi u kojoj je najsigurnije hodati ravno i skrenuti samo jednom jer se u protivnom izgubiš. Nema toga što nećeš naći. Čak i njihove male banane imaju intenzivniji, slađi okus! Tamo sam kupila svoj prvi cd, naučila par pjesama i impresionirala ih svojim kopiranjem kulturno različitih glazbenih izričaja. Kad razmislim, više sam toga dobila besplatno, nego što sam morala platiti, a povijesne znamenitosti za obilazak su toliko mnogobrojne da ne moram ni opisivati! Ipak se ništa ne može mjeriti s plovidbom po Nilu pred zalazak sunca.“



Ljeto je uvijek inspiriralo glazbenike, poznati američki tekstopisac, gitarist i pjevač John Mayer zaključio je u svom singlu "Wildfire" kako "malo ljeta čini povijest" i da je "malo ljeta ono što se čeka cijelu godinu". Srećom, ljeto se uvijek može naći... negdje. A zahvaljujućiprednostima21. stoljeća i globalnoj povezanosti, većina egzotičnih destinacija su samo let ili dva dalje. Emirates, najprestižnija svjetska zrakoplovna tvrtka nudi izravni let do glavnog grada luksuza i toplog vremena - Dubaija, grada koji nikada ne spava i gdje se može naći sve što srce poželi - osim dosade. A što je još bolje, Dubai je moderni hub, preko kojeg se lako putuje u destinacije iz svjetske Emiratsove mreže destinacija, kao što su one u Aziji, Australiji i Africi. Zašto ne biste početi loviti ljeto čak i za vrijeme europske zimete se sunčali na Baliju, Tajlandu ili Australiji? Dobrim vijestima tu nije kraj – Emirates slavi prvu obljetnicu poslovanja u Hrvatskoj posebnim cijenama pa se tako u Dubai i Delhi može letjeti u ekonomskoj klasi već od 429 eura. Za Bangkok treba izdvojiti od 459 eura, za Colombo od 479 eura, a za Šangaj od 499 eura. Za druge kineske, japanske i korejske destinacije cijene su: Peking – od 519 eura, Hong Kong od 539 eura, Kuala Lumpur od 579 eura, Seul, Tokio Narita/Haneda i Singapur od 599 eura. Ukoliko želite do Mauricijusa, cijena leta je 809 eura, Maldivi i Sejšeli destinacije su do kojih je cijena leta od 749 eura, a ako je vaš izbor Sydney u Australiji, za let treba izdvojiti 1149 eura.*

Također, putnici koji su članovi kluba EmiratesSkywards za kupljene će aviokarte u bilo kojoj klasi putovanja, u periodu do 11. lipnja, moći dobiti duple milje na svoj račun, a na letu ih čeka i besplatni wi-fi.



I nemojte se plašiti dugih letova - putovanje započinje već u avionu, uEmiratesovoj nagrađivanoj ekonomskoj klasi, s pažljivo odabranim specijalitetima, nagrađivanim sustavom zabave za vrijeme leta ICE s više od 3500 kanala, multikulturalnom kabinskom posadom i posebno osmišljenim uslugama za obitelji s djecom. Let će biti prekratak da biste uživali u svemu što vam se nudi.



*Period prodaje traje do 11. lipnja 2018. godine, a početak putovanja treba biti ostvaren do 31. siječnja 2019. godine.