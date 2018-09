Užitak na dva kotača - motocikl

Koliko puta do sad ste stajali u koloni vozila, čekajući da se promet malo oslobodi kako biste stigli na željenu destinaciju. Uz sve to, nije vam radila klima u autu, a vrućine su bile neizdržive. A onda odjednom, pokraj vas je prošao motociklist i samo nestao u bespućima kolone vozila. Koliko puta ste u takvim trenucima poželjeli da ste na njegovom mjestu? Upravo taj osjećaj je jedan od razloga zbog čega je poželjno imati motocikl u svojoj garaži. S motociklom ćete teško upasti u gužve na cestama i vožnja kroz grad će vam biti čisti užitak.



Kako bi Vam olakšali odluku kupnje motocikla donosimo Vam niz prednosti posjedovanja motocikla:

1. Motocikl u usporedbi s automobilom troši vrlo malo goriva, stoga je isplatljivije po gradu voziti motocikl. Zbog njegovog izgleda i praktičnosti, ne morate stajati u kolonama vozila i već time štedite na gorivu, kojem je u zadnje vrijeme poprilično narasla cijena. S punim spremnikom motocikl može prijeći više od 350 km.



2. Ako želite kupiti prijevozno sredstvo po gradu, a nemate dovoljno novca ili ne posjedujete parkirno mjesto blizu vašeg stana ili kuće, uvijek se možete odlučiti za kvalitetan motocikl. Nabavna cijena motocikla je dvostruko niža u usporedbi s automobilom, ako ne i trostruko. Također dodatna oprema, koja je uvijek skuplja kod automobila, kod motocikala je jeftinija.



3. Održavanje i servisiranje vašeg ljubimca na dva kotača je također jeftinije zbog njegovog jednostavnog izgleda te jeftinijih dijelova, nego kod automobila. Budući da svake godine morate mijenjati ljetne i zimske gume, s motociklom će vam to biti jednostavnije i jeftinije. Osim toga, registracija manjih motocikala je jeftinija od samog automobila.



4. Kao što smo već naveli u uvodu, s motociklom ćete lakše izbjeći gradske gužve i pronaći parking. Odlazak do obližnjeg shopping centra ili centra grada bit će vam puno jednostavniji, nego s automobilom. Uvijek ćete se moći parkirati bliže svojoj odredišnoj lokaciji jer ne zauzima previše mjesta na parkiralištu. Čak i cijena parkinga na pojedinim parkiralištima je jeftinija od samog automobila, kao što su i cestarine na autocestama.



5. Osim svega navedenog, pravom zaljubljeniku u motocikle praktične strane nisu toliko bitne kao ona emocionalna strana, jer taj karakteristični osjećaj užitka u vožnji moguće je iskusiti samo na dva kotača.



Kako bismo bili sigurni da ste izabrali pravu auto kuću koja će Vam omogućiti nezaboravne užitke na motociklu, za Vas smo izdvojili sljedeće: