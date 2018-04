Ovog vikenda najveće uštede su u Jokera!

Prvi pravi proljetni shopping rezervirajte za ovaj vikend (7. i 8. travnja) u Jokeru jer smo za vas priredili i kupone s najboljim popustima sezone!



Kupone za kupnju po akcijskim cijenama u više od 50 Jokerovih trgovina nabavite u prilogu Stil subotnjeg izdanja Slobodne Dalmacije. Očekuju vas cijene niže od 20 do 40% i niz novih brandova i preuređenih trgovina, stoga ne propustite pravi trenutak za kvalitetno proljetno osvježavanje ormara.



Joker je početkom godine počeo, a ovih dana završava svoj veliki “face lifting“: s novim vizualnim identitetom, novom proljetnom kampanjom i brojnim novim i preuređenim trgovinama, profilira se kao ekskluzivno mjesto za one koji prepoznaju kvalitetu i trajne vrijednosti. Raznolikim izborom trgovina koje nude ono što se nigdje drugdje u Splitu ne može pronaći, novi Joker postaje fashion spot broj 1 u gradu. S tim na umu, kreativna agencija Admoneo stvorila je i novi vizualni identitet Jokera, suvremen i zabavan, koji se oblikom, bojom i znakom referira na modernost, kompaktnost i pristupačnost centra.



Uz novi logotip i novi simbolični slogan „Split Shopping&More“ (gdje se „more“ može čitati i u hrvatskoj i u engleskoj verziji), proljetna kampanja u prvi je plan stavila Splićanku Paulu Buljan, uspješnu mladu manekenku s internacionalnom karijerom, te kroz set profesionalnih modnih fotografija stvorenih na lokacijama u centru predstavila niz prestižnih novih i već etabliranih modnih marki koje se mogu naći u Jokeru. Tako se Jokerovo 'gradilište' s prvim danima proljeća pretvorilo u vrhunski uređene lokale – od proširenih trgovina Fashion&Friends, Gant i Karla, preko preuređenih Optike Anda, ShoeBeDo-a, Replaya i Five Star Fashion, do novootvorenih Calvin Klein Jeansa (prvog monobranda u Hrvatskoj), Concept Storea (s brandovima Imperial, Dixie i Please), upravo otvorenih Comma, S.Oliver Black Label... a u pripremi su i još neka ekskluzivna modna imena.