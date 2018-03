Limitirana edicija legendarne BMW trojke

Najprodavaniji BMW model svih vremena u metalik izdanju sve do isteka zaliha dostupan je za samo 29.999,99 eura



Povodom 25 godina poslovanja u Tomić & Co., jedinom ovlaštenom zastupniku za BMW vozila u Hrvatskoj, pripremili su rođendansko izdanje popularnog BMW modela serije 3 naziva „Silver 25“ za pristupačnih 29.999,99 eura. Ova posebna edicija najprodavanijeg BMW modelasvih vremena koji izaziva emocije još od 1975. godine i dalje ostaje jednako prepoznatljiva posvom snažnom sportskom izričaju, visokoj dinamičnosti dizajna te vrhunskim tehnološkim karakteristikama, a kao što to biva od prvog predstavljanja ovog vozilaprije više od 40 godina.

Šestu generaciju BMW-a serije 3, popularne sportske limuzine u Silver 25 izdanju, karakterizira optimalna raspodjela težine, standardan pogon na stražnje kotače i snažan, učinkovit dizelski motor BMW TwinPowerTurbos tehnologijom Efficient Dynamics. Upravo navedena BMW tehnologija jamči izvanrednu dinamiku i malu potrošnju gorivate vrlo niske emisije štetnih plinova čime, uz visoku učinkovitost, ostvaruje ono najvažnije - istinsko zadovoljstvo u vožnji.



Kako u Tomić & Co. vrlo dobro znaju da je upravo legendarna „Trojka" miljenik među istinskim ljubiteljima automobila ova rođendanska akcija, koja će rijetko koga ostaviti ravnodušnim, traje sve do isteka zaliha. Izdanjedolazi u varijanti s ručnim ili automatskim mjenjačem, a krasi g ate pregršt opreme od koje se izdvajaju: BSI servisni paket, navigacijski sustav „Business", LED prednja i stražnja svjetla, aluminijski naplatci, tempomat, hands-free uređaj, alarm s daljinskim upravljanjem, stražnji PDC parkirni senzori te još mnogo drugih dodataka.