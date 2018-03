Ne daj da ti kičma ide na živce!

„Prečesto susrećem ljude koji čekaju da im bol ili problem prođe i nakon mjeseci ili godina čekanja moraju birati između doživotne patnje ili operacije. Međutim, problem je često riješiv, samo što ljudi većinom toga nisu svjesni. „



Ovo je poruka dr. Bandala, koji je otvorio svoj ured Bandalo Kiropraktika u Prodajnom centru Joker u Splitu gdje pomaže ljudima svih dobi, zaposlenja i aktivnosti. Njegova najstarija pacijentica ima 93 godine, dok je najmlađi pacijent bila beba stara samo 10 sati.



Glavna poruka je da je prevencija lakša, a i bolja opcija od liječenja, te se kiropraktičkim pregledom mogu utvrditi disbalansi u kralježnici i tijelu, te popravkom tog disbalansa osigurati normalnu funkciju živčanog sustava koje kontrolira svaku funkciju u tijelu.



Studenti svake zdravstvene struke uče o živčanom sustavu kao glavnom sustavu koji kontrolira sve druge, i o kralježnici koja okružuje i čuva taj živčani sustav, međutim jedino kiropraktika gleda kako pronaći kralješke koji su se pomaknuli van normalnog položaja i vratiti ih u pravilan položaj.





Doktore, koliko je važan položaj kralježnice?



- Stvoreni smo da se krećemo, i ako se dio kralježnice, ili nekoliko dijelova ne kreću kako treba, problem nastaje odmah. Ako se taj problem ne riješi, on utječe kod djece na motoriku i razvoj mozga, a kasnije može voditi do skolioze u pubertetu, ubrzanjo trošenje diskova, te bol u raznim dijelovima kralježnice. Zato je važno da se tijelo kreće, da se kralježnica kreće jer na taj način se mozak pravilno razvija, i time i ostatak tijela.



Osim rada s djecom imate i osobna iskustva.



- Vodio sam vrlo zdrav život, imao zdravu prehranu, trčao, dizao utege, radio vježbe istezanja i u isto vrijeme sam bio vrlo bolestan. Imao sam laganu mučninu, kronični umor, te se osjećao nestabilno kada bi ustao iz stolice. Također mi se dogodilo da sam se rastezao nakon buđenja, i sve mi se zacrnilo pred očima i nisam mogao vidjeti, niti sam bio svjestan gdje mi je tijelo u prostoru. Moja žena je mislila da možda imam tumor na mozgu, međutim kiropraktičar mi je vidio rentgen vratne kralježnice, i iako me vrat nije bolio, utvrdio da imam ozljedu diska i da mi je vrat bio potpuno izravnat, umjesto u obliku luka odnosno lordoze. Tako sam i saznao od roditelja da sam pao na glavu kad mi je bilo 5 godina i čak se i onesvijestio, ali pošto ništa nije bilo slomljeno, i ubrzo mi je bilo bolje, nismo mislili da postoji ikakav problem. Međutim moji simptomi se nisu manifestirali sve do 25 godine starosti. Patio sam 6 mjeseci i stanje mi se nastavilo pogoršavati, i nisam znao ni kod kojeg doktora otići, ali srećom sam otišao kod kiropraktičara i lijek kroz kiropraktičke tretmane je bio efektivan kroz samo tri tjedna.



Upravo zato Dr. Bandalo kaže da je njegov cilj obrazovati što više ljudi o važnosti zdrave kralježnice, i to počevši od najmlađeg doba. Zbog ovog razloga se specijalizirao za rad s trudnicama i djecom, jer ako počnemo zdravo i podržavamo to zdravlje od najranijih godina, onda razvijamo ljude koji zaista imaju priliku ostvariti svoj genetski potencijal, i imati puno godina u svom životu, a i puno života u svojim godinama.



Držanje tijela važan je faktor.



- Čak 90% funkcije mozga se odnosi na držanje tijela, a najznačajniji dio toga je položaj kralježnice. Što to znači za našu svakodnevnicu? Ako tijelo i kralježnica nisu u pravilnom položaju, tijelo mora koristiti više energije za uspravno držanje, i to ostavlja manje od 10% sposobnosti mozga za ostale funkcije tijela. Ukratko, položaj i zdravlje kralježnice određuju sve funkcije tijela, svakog organa, tkiva ili stanice.



Koji su najveći problemi danas kod opterećenja kralježnice?



- Ukratko ekrani. Poslovi većinom gravitiraju sjedenju za kompjuterom, kad dođemo doma gledamo televiziju, a ostatak vremena najčešće provodimo na mobitelu. Jeste li također znali da svaki stupanj naginjanja glave prema naprijed stvara oko pola kilograma kompresije u vratnoj kralježnici? To znači da većina ljudi stvara oko 25-30 kg kompresije na svoju vratnu kralježnicu kad gleda na mobitel. Ovo je problem za sve nas, a naročito za malu djecu koja često provode vrijeme na mobitelu, dok roditelji pijuckaju kavu u kafiću. To je i velik razlog zašto današnja djeca imaju lošiju motoriku, lošiji razvoj tijela i općenito pate od zdravstvenih problema koji su donedavno smatrani problemima odraslih, uključujući glavobolje, bol u vratu i leđima, išijasom i sličnim problemima.



Što činiti ?



- Kao i uvijek, prevencija je bolja od liječenja. Zato preporučam svima da dođu na pregled i da provjere imaju li predispoziciju za ozljedu, i to u što ranijem dobu. Ako imaju postojeći problem, pregledom će se ustanoviti uzrok problema tako da ne moraju kasnije birati između tableta za bol i operacija. Kod njega dolaze djeca, umirovljenici i svi između, od profesionalnih sportaša do rekreativaca. Najbolje vrijeme za otići kod kiropraktičara je odmah nakon rođenja, a drugo najbolje vrijeme je danas.



Ako Vas zanima može li kiropraktika pomoći, dođite na "Vikend Zdravlja“ u prodajnom centru Joker, koji se održava ovu subotu i nedjelju, 24. i 25. ožujka i uključuje degustaciju zdrave hrane, savjetovanje o treninzima i zdravoj prehrani, testiranje krvnog tlaka i šećera te brojne nagrade i popuste. Bandalo Kiropraktika će sudjelovati kroz mini konzultacije i preglede držanja tijela i čak nude 50% popusta na prvi pregled i tretman za sve koji posjete njihov štand i ubilježe svoj prvi posjet i korak prema zdravlju.



Za one koji su spriječeni ovaj vikend, 3. Kat PC Joker, ili na tel.: 099 322 0225.

https://www.facebook.com/bandalokiropraktikasplit/