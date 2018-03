Napiši kakav bojler imaš i osvoji vrijedne nagrade

Nova regulativa Europske unije bazirana je prvenstveno na potrebi povećanja energetske učinkovitosti zbog dostupnosti nove i naprednije tehnologije. Povećanje energetske učinkovitosti direktno znači smanjenje potrošnje. No, što će to stvarno značiti za korisnike zidnih plinskih uređaja i koji od njih su danas kvalitetan izbor?



Iako je ova, u Hrvatskoj nepopularna regulativa Europske unije bila na snazi još od 2015., mnogi distribucijski lanci i dalje su prodavali plinske bojlere sa starom tehnologijom. Proizvođačima je bila zabranjena proizvodnja pa su mnogi hitno prodali sve svoje bojlere sa starom tehnologijom distributerima kojima je ista ta prodaja bila dozvoljena do isteka zaliha na policama. Tako su neki veliki proizvođači riješili svoj problem, a distributivni lanci dobili velike rabate samo da stave proizvode sa zastarjelom tehnologijom na svoje police. A što s građanima? Njima je zapravo bila napravljena medvjeđa usluga.



Osim što plinski bojleri stare tehnologije troše znatno više plina, njihovo redovito održavanje od neizmjerne je važnosti jer proizvode puno više nusprodukata izgaranja (čađe) zbog plamenika koji nemaju mogućnost kontroliranog miješanja goriva i kisika. Neodržavanjem građani riskiraju nakupljanje nečistoća, povećanje potrošnje plina no i ono najstrašnije, mogućnost curenja ugljikovog monoksida koji je jako teško detektirati, a uzrokuje fatalne posljedice.



Vodeći njemački proizvođač opreme za grijanje i hlađenje Viessmann Hrvatska proizvode sa starom plinskom tehnologijom u potpunosti je prestao prodavati još u kolovozu 2015. godine, a početkom 2016. godine proveo je opsežno istraživanje nad hrvatskim kućanstvima koje je ukazalo na zabrinjavajuću starost uređaja i sklonost građana neodržavanju bojlera.



Kod odabira novog bojlera treba provjeriti sve tehničke karakteristike prije kupnje. Istraživanje je pokazalo da su glasnoća rada uređaja uz njegovu sigurnost i uštedu energenta tri najvažnije stavke pri odabiru novog uređaja. Najmoderniji kondenzacijski bojleri njemačkog proizvođača Viessmann visoke su razine kvalitete i pouzdanosti, te su najmanji i najtiši zidni plinski uređaji u klasi s višegodišnjim jamstvom. Prodajna i servisna mreža broji preko 200 stručnih partner tvrtki u svim dijelovima Hrvatske.



