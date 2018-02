Korak po korak, bližimo se kraju zime i početku proljeća koje bi definitivno trebalo dočekati s nekim novim parom sunčanih naočala. Nije tajna da se danas stilu, modi i modnim dodacima pridaje više pažnje nego ikad prije. U skladu s tim sve više žena, ali i muškaraca, polako ali sigurno postaju kolekcionari naočala, što mi u optici Anda razumijemo u potpunosti. Čak znamo reći kako sunčane naočale postaju dio osobnog identiteta čovjeka, a jasno nam je i da bismo svi mi najradije imali po jedan par naočala za svaku odjevnu kombinaciju ili barem za svaki dan u tjednu. Međutim, kad dođe do pitanja realizacije takvih želja, najčešće je naš novčanik taj koji prvi zavapi upomoć.

Ako ste se prepoznali u bilo čemu od navedenog, bit ćete oduševljeni informacijom da smo u optici Anda,u poslovnici u prizemlju shopping centra Mall of Split,za vas pripremili brendirane naočale po nižim cijenama, i to do 50%. Na našim policama vas čeka širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih marki, koje će bez dvojbe zadovoljiti sve ukuse, stilove, ali i sve oblike lice, po trajno sniženim cijenama. Bilo da ste ljubitelji retro modela, klasike ili nekih modernijih stilova, sigurni smo kako ćete na našim policama pronaći nešto za sebe i da ćete proljeće i ljeto dočekati spremni, s novim naočalama na licu, istovremeno prateći aktualne svjetske trendove.

Kako znamo da pronalazak savršenih naočala nije lagan posao, u poslovnici u prizemlju centra Mall of Split vas čeka naše ljubazno i stručno osoblje koje će vam posvetiti onoliko vremena i truda koliko je potrebno da u konačnici od nas odete sretni, zadovoljni i s novim naočalama.

Veselimo se vašem dolasku i upotpunjavanju vaše kolekcija naočala još jednim modelom iz naše ponude vrućih trendova naočala kojima ćete žariti i paliti okolo.



Posjetite nas i na www.optika-anda.com