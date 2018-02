Tetoviranu kožu vrlo je važno njegovati profesionalnom njegom koja je osmišljena i formulirana upravo za tu svrhu. Obične kreme ne mogu zadovoljavajuće njegovati tetovirano područje jer je koža suviše oštećena i njene potrebe su sasvim drugačije i puno veće.





Jedna od najboljih krema za njegu tetovaža na tržištu je, specijalizirana za tretiranje tetovirane kože tijekom procesa zarastanja, ali i kasnije kako bi se održala ljepota boja, konture i oblici tetovaže. Također, ova krema vraća stari "sjaj" tetovažama koje su davno napravljene – one će ponovno oživjeti, a njihov će boje i konture ponovno biti kao nove.Ako ste prošli kroz proces tetoviranja i želite da vaša koža na tetoviranom mjestu bude pravilno njegovana, da se ubrza proces zacjeljenja te da se koža održi mekom, glatkom, zdravom i fleskibilnom, pravi izbor je Tattoo Nano Shock krema., tijekom 14 dana nakon postupka prolazi kroz fazu cijeljenja nalik površinskoj rani. U razdoblju zarastanja tetovaže izbjegavajte depilaciju, pilinge i bilo kakva trljanja kože. Prvih 7 dana izbjegavajte aktivnosti koje potiču pojačano znojenje jer znoj može inficirati ranu. Ne izlažite svježusuncu. Također, 2 do 3 puta dnevno svoju novu tetovažu mažete antibakterijskom masti, a kad je počnete prati, činite to samo vrlo blagim neutralnim sapunom. Nosite čistu, prozračnu pamučnu odjeću. Iako će tetovaža biti prekrivena zaštitnom folijom, kada ste kod kuće, potrudite se da bude otkrivena i bez kontakta s odjećom.I nakon što svježa tetovaža zaraste, koža će na tom mjestu ostati suha i osjetljiva, neko vrijeme će oko crteža ili natpisa rubovi biti blago crveni, a moguće je da se javi osjećaj svrbeži, koji je sličan sunčevim opeklinama. No ne brinite, to je sasvim normalna faza liječenja i cijeljenja oštećene kože. Zbog svega ovoga, potrebna je profesionalna njega namijenjena upravo njezi tetovirane kože. Tattoo Nano Shock kremu nanosite nabarem 2 puta dnevno, ujutro i navečer. Njeni sastojci su idealni za ubrzavanje procesa zarastanja, njegu i održavanje tetovaže svježom, a kože glatkom i zdravom.Krema sadrži kakao maslac, shea maslac, bademovo ulje, vitamin E, cink... Zahvaljujući njima, ona je bogate, izdašne teksture, prekrasnog mirisa te je iznimno ugodna za nanošenje. Brzo se upija u kožu, djeluje regenerirajuće, protuupalno i hidratizirajuće. Savršen izbor za njegu, zarastanje i održavanje vaše tetovaže.