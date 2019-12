Odjeću, torbe i nakit ove mlade Dalmatinke nose djevojke po cijelom svijetu: Neću otići iz rodnog grada, idem nizvodno i puštam da me život nosi...

Kada smo prije četiri godine pisali o 27-godišnjoj makarskoj dizajnerici Antoneli Ožić Bašić, svoj je nakit i torbice izrađivala pod imenom Bijoux Diva, a sada se uz sve to njezina mašta pretvorila u stvarnost i novi brend koji je ujedinio i odjeću i kupaće kostime.

Mlada perspektivna, vesela i pozitivna Makarka sada svoje kolekcije izrađuje pod imenom AOB Brand, unikatnim i ručno izrađenim proizvodima namijenjenima svim snažnim i romantičnim ženama koje vole klasiku s dozom trenda i to ženama koje nose sve konfekcijske brojeve, od mršavica do onih malo punačkijih.

Brend Bijoux Diva pokrenula je još za vrijeme studentskih dana u Mostaru pa je paralelno diplomirala fizioterapiju koju je ostavila po strani. Tada je dizajnirala samo nakit, torbe i modne dodatke, a prije dvije godine je krenula i sa izradom odjeće i modnih dodataka.

U Antonelinoj kolekciji sada se nalaze hlače, majice, haljine i suknje među kojima su i one od veganske kože-sintetičke kože bez životinjskog podrijetla.

Godina prekretnica

Kako nam kazuje, posebno je ponosna na svoj minuli rad jer je 2017. i 2018. godine povodom Dana žena s Udrugom ‘’Kosa ljubavi’’ sudjelovala u humanitarnoj akciji prodaje kolekcije nakita nakon čega je sakupljeni novac doniran za izradu vlasulje djevojčici oboljele od maligne bolesti.

U međuvremenu je Antonela završila masterclass kod Marca Jacobsa te je sudjelovala u izboru za Miss Dalmacije kao dizajner nakita i pozvana je na reviju u Rijeku City 45 20, a kasnije je uslijedila i izrada krune za kraljevsko vjenčanje u Belgiji. Kako nam kazuje, lani je još uvijek radila pod nazivom Bijoux Diva Design te je nakitu dodala prvu kolekciju odjeće. Radilo se o ljetnoj kolekciji podijeljenoj u dnevnu i večernju, a paralelno su se u Opatiji djevojke za izbor miss Primorsko-goranske županije krunile u njezinim maštovitim haljinama.

- Ova godina je bila prekretnica u mom radu i odlučila sam se za rebranding, a ni početno ime Bijoux Diva nije rezoniralo s mojim novim idejama, i dodatno se u međuvremenu pojavilo previše sličnih naziva, a mislim da od mojih inicijala nema autentičnijeg naziva brenda. U ožujku sam u suradnji s blogericama iz Bosne i Hercegovine u Mostaru predstavila prvu kolekciju AOB Branda - kazuje nam Antonela koju smo upitali zašto Mostar pored Makarske.

Tamo je sve počelo, a ljetno snimanje nove kolekcije odvijat će se u Makarskoj. Nakon što se kolekcija u kratkom vremenu totalno rasprodala, Antonela je upisala Harvard Business Academy gdje je puno naučila o marketingu i svemu što joj danas jako služi u poslu.

Za svaku ženu

- Nakon revije održane u Rijeci i izrade tijare za kraljevsko vjenčanje, surađivala sam i s našim ljudima s estrade, Lucijom Lugomer i Hanom Hadžiavdagić.

Međutim, došlo je vrijeme za promjenu i započela sam sa snimanjima svojih kolekcija s poantom da za njih uvijek biram stvarne žene, modele svih građa tijela tako da se svaka žena može pronaći u mojoj kolekciji jer ništa ne mora biti savršeno - kazuje nam Antonela, dodavši da je iza AOB Branda cijeli tim - od tete krojačice, Eleonore Matijašević koja potpisuje grafički dizajn do fotografa Dražena Boškića i ekipe iz tiskare i zagrebačke talionice koja po njezinim nacrtima ručno izrađuje zlatne kopče za haljine.

Kod Antonele nema ponavljanja jer se, primjerice, komad robe iz lanjske kolekcije više ne može kupiti, već je u opticaju samo i isključivo nova kolekcija i, što je najzanimljivije, odjeća je za sve skupine žena, od XS do XXL. Antonela je izradila i web shop tako da se prodaja ne odvija isključivo posredstvom Facebooka ili Instagrama.

- Moja poanta je da haljina AOB pristaje i mršavoj i punijoj curi jer je napokon došlo vrijeme realnog izgleda i iskonske ljepote, a ne nerealnih uljepšavanja kakva vidimo na društvenim mrežama. Inače sam stvarno jako zadovoljna prodajom posredstvom web shopa na kojem radimo ja i tata Matko i svake godine pokušavam ‘’ubaciti’’ nešto novo. Obzirom da naušnice radim na kalupima, tata radi kalupe pa sam ga maksimalno uključila i sada se odjeća, nakit i torbe AOB Branda prodaju po cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu, od Zagreba i Rijeke, Splita, Osijeka i Dubrovnika do Italije, Rusije, Engleske i Norveške - kazuje nam Antonela čije haljine cure nose na vjenčanja, promocije i svečane prilike.

Naša mlada dizajnerica pojašnjava da se na slow fashion brand - ekološki osviještenu modu odlučila iz jednostavnog razloga jer kao i ostale cure manično kupuje po trgovinama, ali onda ima pun ormar neiskoristive odjeće i kada ide izvaditi iz ormara neku haljinu, to je puno mucica i kroz taj ludi shopping na kraju doista nema što odjenuti.

Veganska koža

- Htjela sam u ormaru imati haljinu koja će mi pasati i uz tenisice i štikle i čizme, da je mogu opet nositi dogodine i da je to klasični komad s in uzorkom koji sam i pretvorila u ovu svoju kolekciju. Svi materijali su premium, primjerice crno-bijeli tvid je sa 20 posto vune, sva koža je veganska i može se koristiti sljedećih par godina i neće se isfucati i izlizati, već ostaje kvalitetan komad robe u ormaru - kazuje Antonela dodavši da je svaki komad robe spakiran u svilenoj vrećici s logom, a u koju se može spremiti u ormar do sljedeće sezone.

Antonela sada radi čak i na parfemu AOB u suradnji s hrvatskom parfemskom kućom te kupaćim kostimima, a za mjesec dana nevezano za modu odlazi u Zagreb na stažiranje iz fizioterapije.

- Jednostavno, idem nizvodno i puštam da me život nosi. Samo uvijek treba raditi i biti fokusiran na posao i u tome je cijela tajna tako da nikada nisam ni razmišljala o odlasku iz Makarske jer sam preko interneta povezana sa cijelim svijetom. Obzirom da je vrijeme novih odluka, potaknula bih i ostale cure i žene na ohrabrivanje i ostvarivanje svojih snova pa u kojem god to području bilo jer uvijek ima mjesta za sve - poručuje nam Antonela.