Modna ćakula s dizajnericom Ivonom Glavaš: Čitava nova kolekcija moje je ogledalo i kako odrastam ja, tako odrasta i Anovi

Ivona Glavaš, osječka dizajnerica sa splitskom adresom, koja stoji iza modnog brenda Anovi, predstavila je novu kolekciju koja se razlikuje od njezinih dosadašnjih radova. Naime, u listopadu su na manifestaciji Zagreb Fashion Destination modeli prošetali u odjevnim komadima kojima je Ivona pokazala da je "Anovi djevojka odrasla i sada još sigurnije zna što želi i ne libi se to pokazati kroz svoje modne kombinacije".

Za zaštitno lice nove kolekcije odabrala je splitsku glumicu Petru Kraljev s kojom je snimila kampanju na ulicama grada pod Marjanom. Bio je to sasvim dovoljan razlog da Ivonu ugostimo na stranicama našeg "Stila", ali valja naglasiti da je talentirana 27-godišnjakinja upravo u ovo vrijeme protekle godine otvorila svoj prvi atelje u Splitu pa je tema za ćakulu bilo pregršt.

Krenimo s godišnjicom vašeg prostora smještenog u Svačićevoj ulici. Kako biste opisali ovu godinu iza sebe?

- Kao jednu od ljepših godina u životu. Ja sam i ranije htjela imati svoj prostor, ali u to vrijeme nisam našla onaj odgovarajući. Mogu reći da sam jako sretna i zadovoljna. Jako puno ljudi dolazi i drukčiji je osjećaj kad mogu isprobati odjeću i uživo je vidjeti. Atelje je ugodno napravljen, u njemu se osjećaš kao u svom dnevnom boravku. Baš sam jako sretna. Često me u intervjuima pitaju jesam li požalila s obzirom na situaciju u društvu, ali nikada nisam pomislila "je li mi ovo trebalo?" Sada samo razmišljam o tome da bih htjela još veći prostor.

Kada ljubiteljice mode svrate u atelje, za pultom će zateći upravo vas…

- Da, još uvijek sam sama. Ljudi vole da sam tu, a ja uživam u onome što radim pa mi nije teško biti ni deset sati tu. Bude dana kada sam umorna, ali sve se to isplati jer kad god uđem u dućan sretna sam. To je nešto o čemu sam odmalena maštala, u što sam vjerovala i što sam sama svojim trudom i radom stvorila.

Možete li nam malo predstaviti svoju novu kolekciju? Poručili ste da je Anovi djevojka odrasla, što vas je potaknulo na taj zaokret?​

- U toj novoj kolekciji sam napravila mali odmak od romantike jer su sve do sada bile jako romantične. S obzirom na to da je tema ove kolekcije da je Anovi djevojka odrasla, prevladavaju malo strože linije koje opet naglašavaju ženstvenost i posebnost. To je neki logični slijed da žena odrasta. Mogu reći da sam u ovih pola godine i ja u nekim stvarima odrasla tako da je čitava kolekcija moje ogledalo. Nekako su i te haljine i odijela nastajala u mojim životnim situacijama. Recimo, znala sam da ću imati neku prigodu i razmišljala sam o tome što bih ja voljela odjenuti. Kako ja odrastam tako odrasta i kolekcija. Zato volim svoj posao - kroz njega mogu učiti i kako ja rastem, raste i Anovi.

Kao zaštitno lice odabrali ste glumicu Petru Kraljev. Kako je došlo do ove suradnje?

- Petru sam pratila na Instagramu i kroz sapunice. U njoj sam baš vidjela tu Anovi damu - i Petra je poput nje odrasla, iz uloge u ulogu. Osim toga, ona ima tu neku damsku crtu koju sam htjela. Kada sam radila kolekciju, Petra mi je prva pala napamet, baš sam htjela da ju oživi. Nedavno sam joj poslala poruku da mi je ovo njena najdraža uloga do sada, ha ha. Suradnja je bila stvarno dobra, odmah smo kliknule. Petra je znala što ja želim i čim je odjenula prvu haljinu vidjele smo da je to to.

Zanimljivo je da ste dizajnirati počeli još kao djevojčica...

- Da, u osnovnoj školi sam plesala latino plesove pa smo mama i ja uvijek osmišljavale kostime, išle skupa po materijale, crtale, skicirale. Oduvijek sam to voljela…

Kasnije ste upisali studij ekonomije na Sveučilištu u Splitu. Koliko vam je odabir fakulteta pomogao u ovome čime se danas bavite?

- Zapravo tek kad sam krenula s Anovi, shvatila sam koliko su mi neke stvari s predavanja potrebne. Kod samog otvaranja obrta išla sam kod profesora na konzultacije, a ekonomija mi je pomogla i što se tiče marketinga i poduzetništva. Mislim da je problem hrvatskog školstva u tome što nemamo dovoljno prakse.

U čemu sve pronalazite inspiraciju za svoje kreacije?

- Meni je uvijek inspiracija ono što bih ja voljela negdje nositi, ali inspiraciju pronalazim i oko sebe. Inspiraciju pronalazim od prolaznika na cesti do najvećih modnih ikona. Postoje dvije bakice koje svaku subotu viđam na Rivi, predivne su, sa šeširima, baš se vidi da su njegovane i vjerujem da su imale zanimljiv život koji je odraz njihova stila.

Imate li već u planu i neke nove projekte?

- Sad smo napravili prve muške majice u crnoj i bijeloj boji. Jako puno ljudi me pitalo kad će muška kolekcija. Trenutno u planu nemam mušku kolekciju, ali rekla sam 'ajmo probati s majicama i zasad sam prezadovoljna. Sljedeći tjedan nam dolazi sportska kolekcija - ženske trenerke i sportske haljine. Ja zapravo najviše volim biti u tenisicama i hlačama, a ove trenerke su više kao pamučna odijela tako da su nosive u svim prilikama.

Iz kojeg dijela Hrvatske stiže najviše narudžbi za vaše kreacije?

- Uz Split, dosta naručuju iz mog Osijeka gdje imamo i suradnju s Mijom Dimšić. Nas dvije smo zajedno išle u osnovnu i srednju školu pa je došla podržati moju reviju u Zagrebu, a na Splitskom festivalu smo joj radili haljinu. Dosta smo traženi u Rijeci i Opatiji, ali, moram priznati, ipak najviše narudžbi dobivam iz Zagreba. Traže nas i vani, nekoliko gospođa naručuje iz Pariza, Beča, Münchena... Jedna liječnica koja je inače iz Splita, a živi u New Yorku svaki put kad dođe ovdje svrati u moj dućan tako da Anovi putuje svijetom.

Aktivni ste i kada je humanitarni rad u pitanju pa tako već četiri godine, od samog pokretanja Anovi, surađujete s udrugom "P.I.N.K. life" koja podiže svijest o raku dojke…

- Kad sam tek pokrenula ovaj posao, sve se razvijalo relativno brzo i zato sam jako htjela nekako pomoći svojim radom. Upoznala sam Nives Morić, predsjednicu sadašnje udruge "P.I.N.K. life", s kojom sam napravila prvu akciju. One jednom godišnje, u listopadu kada je mjesec borbe protiv raka dojke, organiziraju reviju koje nose oboljele žene i žene iz javnog života. Iz sezone u sezonu smišljamo nešto novo, a ove godine sam napravila i ilustraciju djevojke s ružičastom vrpcom. Odnosno Tatjana Grivić, s kojom i inače surađujem, napravila je ilustraciju, ja sam je skicirala, a prikazana je prilikom otvaranja događaja na zagrebačkim fontanama. Sad sam napravila majice s istim likom i određen postotak od prodaje ide udruzi, a uskoro će se početi tiskati i na kišobrane, a sav prihod od prodaje ići će za P.I.N.K. life. Tu suradnju baš volim jer sam s njima od početka i oni su sa mnom od početka tako da baš dobro funkcioniramo.

Za kraj, zašto ste se odlučili baš za naziv Anovi? Jasno, riječ je o imenu Ivona naopako, ali postoji li još neki razlog?

- Kad sam odlučila pokrenuti svoj brend trebalo mi je neko ime, a ja sam inače "obrnuta" osoba, ha ha. Što je drugima teško, meni je lako, što je drugima lako meni nije. Ja stvarno uvijek sve radim obrnuto tako da je ovo ime baš imalo neko značenje, a i htjela sam da zvučno djeluje. Na slovo "i" sam stavila krunu jer je to prvo slovo mog imena, ali i zato što sam uvijek voljela princeze. Žao mi je što nisam u tom razdoblju rođena jer to vrijeme mi je asocijacija na prave odlike žene, ovo današnje vrijeme mi se ne sviđa, odnosno ne sviđa mi se gdje sve to ide, mislim da su se izgubile neke vrijednosti. Inače, puno ljudi na prvu ne shvati što znači ovaj naziv, pitaju me što je to Anovi pa ja malo zastanem jer mislim da me zezaju, valjda ne idu za tim…

Ivonine beauty rutine Volim da sve bude što jednostavnije i što prirodnije. Šminkam se svakodnevno, ali na dnevnoj bazi nanesem samo BB kremu, malo maskare, sjajilo i to je to. Jedino što jako volim je highlighter, njega uvijek imam. Njega kože mi je važnija od šminke. Nikad nisam otišla spavati a da nisam skinula šminku i stavila kremu. Uz to, jako mi je važna frizura. Da me netko pita bih li rađe imala lošu frizuru i puno šminke ili ništa šminke i savršenu frizuru, uvijek bih odabrala frizuru.

Što krije vaša torbica? U torbici uvijek imam malu četku za kosu, sjajilo ili ruž, sredstvo za dezinfekciju ruku i mobitel, bez mobitela nigdje ne idem. Prije sam nosila mali rokovnik, ali to mi oduzima previše vremena, lakše mi je sve zapisati u mobitel. I naravno, tu su uvijek ključevi i novčanik.