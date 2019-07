'Jezik i dojke van!' moto je djevojaka iz Toronta; Mogu li partijanerice biti modno drskije nego što već jesu? Stilski razigrane ženske ekipe srećemo na svakom koraku

"Jezik i dojke - van!"

Moto je to Belle, Jasmine i Gabrielle. Imaju od 21 do 23 godine i dolaze iz Toronta. I one su prvi put na Ultra Europe festivalu.

Baš kao ova trojka, i brojne druge ženske "ekipice" u dobrom raspoloženju čekanju ulazak na stadion i cjelonoćno partijanje.

Cure pokazuju guze, ali ne nedostaje muških golih tijela: skupina Francuza stigla u totalno neobičnim kombinacijama, gledaju ih svi, ali dvojica u dresovima tek izazivaju zbunjenost

Snimili smo ih u različitim formacijama i modnim izdanjima, mogu li uopće biti modno drskije ove godine nego prijašnjih, procijenite sami...