Njihovu odjeću nose Danijel Subašić, Mbappe, Edin Džeko, Falcao: upoznajte dalmatinske Beckhamove

Martina je, kaže, oduvijek znala da će se baviti modom. Prve konkretne korake napravila je u Zagrebu prije deset godina, a tamo je upoznala i Vedrana. Kako je život nogometaša bio vezan uz inozemstvo, svoje je profesionalne snove stavila na čekanje i posvetila se obitelji. No, povratkom u Zadar, prvo počinje pisati za modne portale, a nakon toga, u prosincu 2014. godine, predstavila je svoju prvu kolekciju. 'Moje najvjernije klijentice su djevojke, žene, majke i bake. Upravo zbog njih uživam u poslu koji radim. I moje Zadranke jako dobro pariraju svjetski poznatim trendsetericama i pravi je užitak prošetati Kalelargom i uživati u prizorima uvijek pomno dotjeranih dama' – komentirala je Martina Ješe

Na zadarskim ulicama nedavno se snimala modna kampanja sportske odjeće u kojoj je glavni model bio Danijel Subašić, sjajni vratar i srebrni nogometni reprezentativac, koji je pokazao kako je za poziranje pred objektivom talentiran jednako kao i za čuvanje mreže.



Suba je zaštitno lice nove kolekcije "Cataleya Sport Linea", zadarskoga modnog brenda iza kojeg stoje kreatorica Martina Ješe i njezin suprug Vedran Ješe, nogometaš i bivši dinamovac koji sada živi u Zadru, igra u Primorcu iz Biograda i – dizajnira odjeću.



I dok Martina iza sebe ima nekoliko uspješnih revija ženskih haljina, Vedranu je ova sportska linija prvi ozbiljan posao u modnim i kreatorskim vodama, i odmah k tome pogodak u sridu jer njegove trenirke i "hudice" "Cataleya Sport Linea" nose velike svjetske nogometne zvijezde Kylian Mbappe, najbolji mladi igrači Svjetskog prvenstva u Rusiji, Radamel Falcao, njegov suigrač Joao Moutinho, Romin napadač Edin Džeko, ali i pola hrvatske nogometne reprezentacije. Za one koji ga manje poznaju, prvo pitanje nameće se samo od sebe: odakle Vedran u modnom biznisu?



– Iskreno, već dugo sam namjeravao napraviti nešto u čemu se i sam osjećam ugodno, a to su trenirke i lagane sportske majice. Kako je supruga pokrenula brend namijenjen isključivo ženama, olakšala mi je ideju da se odvažim i napravim nešto za nas muškarce. Dok sam igrao profesionalno, nisam imao vremena krenuti u takvo što jer u ovoj vrsti posla moraš biti jako fokusiran i predan da bi uspio.



No, kako se karijera bližila kraju, tako sam i ja dobio hrabrost da se napokon upustim u nešto što stvarno volim i sretan sam da smo pokrenuli cijelu ovu priču – kaže nam Vedran, priznajući kako je supruga Martina ipak ta koja ga je "natjerala" na iskorak za koji prije nije imao ni vremena ni hrabrosti.



Ništa bez supruge

– Ona je moj pokretač, kao i ja njezin. Jedno drugo guramo od prvog dana – kaže Ješe o svojoj supruzi, Zadranki Martini, s kojom je ove veljači u Kneževoj palači imao prvu zajedničku modnu reviju.



A upravo je Martina glavni razlog zašto je ovaj nekadašnji igrač Dinama i Zagreba glavni grad zamijenio Zadrom. Iako će uskoro u 38. godinu života, kada je većina njegovih kolega već u nogometnoj penziji, Ješe je još uvijek sportski aktivan i igra za biogradski Primorac, klub koji nastupa u Trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi – Jug.



– Dugo smo razmišljali o tome gdje ćemo nastaviti živjeti kad prođe moja karijera i na kraju smo se odlučili za predivan grad u kojemu se Martina rodila i odrasla. I ne žalim što smo donijeli tu odluku jer nam u njemu ništa ne fali. Ugodan je za život, manji od Zagreba, manje je gužve i stresa. I, što je najvažnije, ovdje nam je lakše odgajati i dizati djecu nego u Zagrebu.



Kćerkica Tiara ima osam godina, a sin Itai pet. Istina, meni jako fali Zagreb, jer cijela moja obitelj i prijatelji su gore, ali pozitivno sam iznenađen Zadrom i potencijalom koji ovaj grad ima. U Primorcu sam isto jako zadovoljan, sretan što još uvijek mogu igrati. I igrat ću dok me zdravlje služi, ali polako osjećam da je kraj blizu.



Ne žalim ni za čim u karijeri, prošao sam svijeta, naučio jezike i upoznao puno dobrih ljudi – govori nam Vedran, kojemu su baš ta prijateljstva, stečena u nogometnom svijetu, danas dragocjena jer mu prijatelji nogometaši rado pomažu u promociji njegova modnog brenda.



– Istina, uspio sam skupiti popriličan broj svjetski priznatih nogometaša na svojoj stranici i jako sam ponosan na to. To je inače težak posao jer svi ti svjetski igrači imaju jake ugovore s velikim svjetskim brendovima i nije se lako probiti do njih, da te cijene, poštuju ono što radiš i na kraju nose tvoju odjeću i prezentiraju brend. To mi je, iskreno, najveća satisfakcija – kaže Vedran.



Najbolji je primjer naš vratar Daniel Subašić Suba, koji ima pun ormar odjeće "Cataleya Sport Linea", pa ga, smije se Ješe, nije bilo teško nagovoriti na "sport" koji nogometaši baš i ne vole previše: poziranje pred objektivom.



– On je vrhunski čovjek, isti od prvog dana do danas. Znam kroz što je sve prošao da bi došao do ovoga gdje je sad i baš sam zato neizmjerno sretan da je uspio napraviti ovako veliki rezultat s reprezentacijom. Bog mu je vratio za sve što je prolazio kroz karijeru i život. Suba je veliki gospodin – završava Vedran o igraču koji je zaštitno lice njegove prve linije sportske odjeće hrvatske proizvodnje, trenutno s dva pogona, jednim u Zadru te drugim u Zagrebu. A ako je suditi po interesu i prvim kritikama, "Cataleya Sport Line" brzo će pronaći svoje mjesto na vrlo izbirljivom tržištu sportske odjeće.



Mlad i uspješan par u modno-sportskom biznisu – paralela se odmah nameće sama od sebe. Jesu li Martina i Vedran Ješe hrvatski Beckhamovi i što kažu na takve usporedbe.



– Kad sam bio na početku svoje karijere, govorili su mi kako imam sličan stil kao Beckham jer sam imao jako puno "blesavih" frizura i građenja svog modnog stila. Kako novinari uvijek traže novu žrtvu, tako sam i ja dobio etiketu Beckham i nije mi žao zbog toga jer se radi o čovjeku koji je već 25 godina modna ikona i nosi titulu Sir. Moja supruga stvarno prati modu i ima puno stila, pa kad vas oboje uspoređuju s takvim parom, zaista nema razloga da nam to smeta, možemo samo biti ponosni – smije se Vedran.