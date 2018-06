'Što mislite, jesmo li se dogovorile oko outfita?': ono na što bi svaka žena 'ispalila', samo je nasmijalo ove dvije Splićanke

Sve volimo biti posebne, a uz to imati i poseban 'outfit' kada negdje idemo. Ako se netko pojavi u sličnome, ne daj Bože istome, cijela večer je uništena, kažu neke žene.



Znamo takvih mnogo, nije to ništa novo, no ima i onih koje situaciju znaju vješto okrenuti na šalu. Najblaži oblik ove 'garderobne noćne more' dogodio se nedavno dvama Splićankama, uz to još i bivšim pjevačicama Magazina.



Danijela Martinović i Jelena Rozga za dolazak na 'event' odabrale su istu boju, upečatljivu crvenu boje cigle, ali na sreću u različitim izvedbama. Danijela je nosila hlače na volane, a Rozga haljinicu, no budući da se radi i o sličnome materijalu, zajedno djeluju kao 'outfit' u cjelini kojega je netko prepolovio.





"I, što milsite, jesmo li se dogovorile oko outfita?", priupitala je Danijela svoje fanove. Pozirala je s kolegicom nasmijana od uha do uha, tako da ne vjerujemo da joj je večer bila 'upropaštena' ovom slučajnošću, dapače.



A to bi bilo i nemoguće, uz puste komplimente...



"Prekrasne ste, bez obzira na dogovor ili ne!", zaključili su pratitelji.