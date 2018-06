Jesu li vam sunčane cvike koje nosi Andrea Andrassy i 'pola grada' već 'na uši izašle'? Na styling Vlahe Arbulića svi su bacili oko, i gospođe u najboljim godinama

Sa hit modnim detaljima je baš kao i sa hit pjesmama na radiju: na "prvu" vas zavedu, zanesu, ponesu, smjesta poželite tu haljinu/šlapice/torbicu vidjeti na sebi ili kao opijene držite bokovima ritam čim pjesma krene, da bi vas za mjesec dana sve to "štufalo" i počelo, dapače, živcirati.



Postoje, dakako, primjerci, i modni i glazbeni, koji ipak ne otplešu samo jedno ljeto, nego se prometnu u evergreene, no čisto sumnjamo da će se to dogoditi srcolikim sunčanim naočalama, za koje imamo osjećaj da ih nosi "pola grada i Instagrama". Prošetala ih je ovog vikenda u zagrebačkom parku Zrinjevac i blogerica i voditeljica Andrea Andrassy.









Na partyju Havana Momento Mojito, festivalu svih ljubitelja Kube i svega kubanskog, svoju je novu boju kose pak pokazala uvijek zanimljiva Kristina Šalinović, dok je Vlaho Arbulić svojom atraktivnom pojavom plijenio pažnju svih, uključujući i gospođe u najboljim godinama.







Tko je sve guštao u cocktailima, tko se okušao iste spraviti, s kim se muvao Damir Kedžo... provjerite u našoj fotogaleriji.