Ella Dvornik možda ipak ne može reklamirati baš sve; umjesto u nove sandale, svi gledali u njene nožne prste

Poznata blogerica Ella Dvornik na svom je Instagram profilu po dobrom starom običaju objavila fotografiju na kojoj promovira određene brendove. Popularna influencerica slikala se tako u novim sandalama uz legendu "Vrijeme je za sandale. Pozdrav toplom vremenu" i za par sati skupila preko 5000 lajkova, no umjesto novog para cipela nekima su u oko upali njeni nožni prsti. Iako je većina hvalila kombinaciju komentarima "predobro", "izgledaš sjajno", "prekasno", a neki su odmah pitali cijenu sandala, našli su se i oni ne baš zadovoljni pratitelji koji su smatrali da je prije snimanja u otvorenim cipelama trebala dotjerati noge.

"Inače si mi uvijek fora, al ovo sve skupa mi je očajno. Neuredno. Noge bez laka su mi dvaput očajne. Kosa kao ono raščupana sam i masna danas, ali to je valjda in, bitno je da se sve izreklamira i da je sve uvijek i zauvijek oversize" - stajalo je u jednom komentaru, dok je jedna pratiteljica otišla tako daleko da je kćerku legendarnog kralja funka zamolila: "ajde plliz nemoj ti reklamirati otvorene cipele".



Ovo pak nije prvi put da Ellini fanovi komentiraju njene nožne prste. Svojedobno je Splićanka objavila sliku u kadi na kojoj su u prvom planu bile duge noge. I tada su "padali" komentari na račun njenih nožnih prstiju, a Ella im je uzvratila u svom stilu

- Nisu najljepši, ali služe svrsi… Drže me koliko toliko na nogama. Znam i par trikova s njima, ali o tome nećemo sada - napisala je Ella tada uz ‘smajlić’.