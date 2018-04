'Ovo je jezivo, hitno mijenjaj stilista!' Društvene mreže pokopale Antonijinu odjevnu kombinaciju za koju svi krive Grubnića

Do sada se baš nismo naviknuli da styling Antonije Blaće izaziva reakcije, a kamoli podvojene i burne, no sve se promijenilo od ove sezone kada je modnu palicu preuzeo Marko Grubnić. Iako je i na dosadašnje oufite bilo mnoštvo pozitivnih i negativnih komentara, posljednji styling koji je voditeljica suvereno nosila ove nedjelje izazvao je pravu dramu na društvenim mrežama. Većina je ipak negativna, a glavnim krivcem smatra se proslavljeni stilist.



"Bit stylinga je izazvati reakcije? Wauu ,ok onda ću navuć kesu na glavu pa da se svi okreću za mnom i komentiraju da sam munjena. Valjda je bit da ti to što nosiš istakne prednosti, a sakrije mane, da se u tome dobro osjećaš i da to bude "stlizirano" u smislu da prati modne trendove koji će biti prilagođeni pojedincu koji to treba nositi", "nema veze je li je obukao Grubnić ili netko deseti, ako ne valja onda ne valja", "taj Grubnić nema pojma o stilu, katastrofa je tip...Koliko puta je napravio cirkus od Maje Šuput, katastrofa. Maja je najbolje bila obučena kad se sama sredila. Isto radi i od svoje mame koja liči na karikaturu, sprdačinu kad je on obuče, vrišti iz žene da to nije ona, a najgore od svega - Maju je pretvorio u svoju mamu. Antonija, predivna si, ali pobogu nađite pravog stilista, ovo ne ide", "Užas stajling, te zlatne štikle nikako ti ne stoje, katastrofa", "ti si prekrasna, ali pod hitno mijenjaj stilistu", "styling užas. Sorry, ti si prekrasna ,draga osoba ali ova kombinacija nikako. Bolje da samu sebe oblačiš, sigurna sam da bi to sve skupa puuuno bolje izgledalo.", "hmm, oprosti inače ne komentiram niti ne bacam nikakve komentare, draga si, ali ovo je katastrofa styling. Versace ogrlica totalno out, ne razumijem ništa od odjevnih komada. Platforme? A-a, Majica? Ne razumijem, kosa? To nije frizura-kosa oprana i posušena ... Šteta, najgore obučena do sad, mogao ti se stilista više potruditi, a ne pokušat na tebe stavit velike brendove pa to onda ispade tako kako to izgleda, nikako.", "tako si lipa, a Marko te uspio poružniti", "ovo je jezivo"... - samo su neki od prigovora na Antonijin styling.



U moru kritika pronašli smo i pokoji kompliment: "prekrasna", "uvijek otmjena, nasmijana draga i lijepa", "Antonija super si, "auuuu,sinoć si bila prava bomba", "nikad bolje nije izgledala!", "svaka čast Marko, Antonija je odnijela pobjedu", "kada iza nje stoji Marko Grubnić nema sumnje u njegov odabir".





Neki su pak primijetili i kako Antonija na Grubnićevom instagram profilu izgleda znatno tanje nego na svom: "Mačak te na svom profilu stanjio, baš kao i svoj nos..haha...oprostit ćemo mu, jer ipak nije savršen (bez obzira što on misli), jer ti si ovakva kakva jesi savršena.