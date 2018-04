Dame, držite se ovih vječnih pravila dizajnera Dolcea & Gabbane i nitko vam više neće kritizirati odjevni izričaj

Domenico Dolce i Stefano Gabbana, ikone talijanske mode, poručili su javnosti kako će njihova slavna modna kuća Dolce & Gabbana umrijeti s njima. To je vijest koja se možda neće svidjeti njihovim obožavateljima, no gotovo je očekivana jer se ovaj kreativni umjetnički par, koji je osvojio svijet, nikada nije uklapao u klišeje. Oni su uvijek svoji, prepoznatljivi i nije čudno što su ih mnogi pokušavali kopirati.



– Kada budemo mrtvi, bit ćemo mrtvi. Ne želim da neki japanski dizajner počne dizajnirati brend Dolce & Gabbana – rekao je Stefano Gabbana u razgovoru za Corriere della Sera.



– Kada smo se razišli, dogovorili smo se da ćemo sve podijeliti. Jer ako se, na primjer, meni idući dan nešto dogodi, on (Dolce) našao bi se u situaciji da ima posla s nekim tko nije uključen u industriju, recimo mojim rođakom koji bi mogao upropastiti tvrtku – kazao je Gabbana te dodao:



– Zbog toga smo stvorili zakladu koju nitko od nas ne može dirnuti.



Sloboda iznad novca



Modni veterani pokrenuli su svoj brend 1985. i dalje rade zajedno iako od 2004. više nisu par. U međuvremenu su, prema priznanju Dolcea, imali nekoliko ponuda da vrlo unosno prodaju svoj brend i sve su ih odbili.



– Možete imati sav novac svijeta, ali ako niste slobodni, što će vam to. Ne idete u grob u lijesu nabijenom novcem – kaže Dolce, a Gabbana je još dodao komentar da ionako nema vremena potrošiti svoje bogatstvo.



– Prezaposlen sam. Ne želim biti još bogatiji, moj cilj je biti uspješan – rekao je.



Iako više nisu u romantičnoj vezi, dvojica muškaraca i dalje su iznimno povezana.



– Čak i danas, što je moje i njegovo je, a što je njegovo i moje je... Naši novi partneri znaju da je to tako, sviđalo im se to ili ne – rekao je Dolce.



Podsjetimo, Dolce i Gabbana su više od tri desetljeća u središtu zanimanja javnosti sa svojim provokativnim reklamnim kampanjama, od kojih je zadnja pod nazivom "Iz seksualnog u boksački ring" bila posebno zanimljiva. No sve što su lansirali u svijet mode, od prekrasnih odjevnih kombinacija do kolekcije naočala, ambalaže za čuvenu talijansku tjesteninu... sve je naišlo na oduševljenje.



Dolce i Gabbana pomogli su mnogim ženama da nađu svoj jedinstveni odjevni stil i da izgledaju besprijekorno. Oni su lansirali bustier haljine, poderane traperice i otkrili koliko je važno donje rublje. Pravila koja naglašavaju žensku senzualnost i koja su mnoge žene počele prakticirati također su dio njihove modne filozofije, a mi vas podsjećamo na neka od njih koja, ako još niste, možete primijeniti.



Prvo pravilo – nema pravila!



– Jedno od osnovnih pravila je "da pravila nema", i da bi svaka osoba, kako žene, tako i muškarci, trebala nositi samo odjeću u kojoj se dobro osjeća, jer je to jedini način da u sebi pronađe ljepotu i osjećaj opuštenosti.



Jedan detalj može stvoriti cijeli imidž. Za to su uzeli primjer Sophije Loren, čije se torbice sigurno ne sjećate, ali pamtite njezinu "low-cut" haljinu. Poručuju kako na vama uvijek mora biti detalj koji otkriva vašu osobnost i karakterizira vaš osobni stil.



– Odjeća utječe na naš cjelokupni život, od smisla za humor do samospoznaje. Mi želimo da ljudi uvijek izgledaju poželjno, jer kad ljudi cijene vaš izgled, vaše samopouzdanje raste na višu razinu. Neka taj osjećaj uvijek bude s vama – poručuje dvojac.



– Lijepo donje rublje je temelj seksualnosti. Nosite li kvalitetno rublje, dokazujete da poštujete svoje tijelo. Pri tome su otkrili da prvo što odijevaju svojim modelima jest rublje od satena i čipke, ali i tvrde kako nikada nećete susresti ženu iz južne Italije koja ne nosi grudnjak.



– Mala crna haljina je "must have" svake žene. Njoj svakako treba dodati atraktivan modni detalj koji će je učiniti glamuroznom. To može biti par stiletto cipela ili atraktivna večernja torbica i svakako Miss Sicily torba za svakodnevicu.



Korzet je 'it' komad



– Ne padajte na trendove, birajte stvari koje vama odgovaraju – naglašavaju i pritom napominju kako je mnogo važnije pronaći vlastiti stil nego se mučiti upornim praćenjem trendova. Smatraju da je moda "nametnuta i prolazna stvar", te da tek kad počnete poštovati i voljeti odjeću koju nosite, spontano unosite život u svoj stil.



Korzet je, vele Dolce & Gabbana, najsenzualniji komad odjeće. On svako žensko tijelo prikazuje u najboljem izdanju i smanjuje ga za najmanje jedan konfekcijski broj. Dolce tvrdi da korzet savršeno podržava tijelo kako bi izgledalo savršeno. Podsjetio je kako su upravo zahvaljujući korzetima "sicilijanske udovice" oduvijek bile motiv i inspiracija umjetnicima jer su njihove haljine isticale predivne ženske obline, tanak struk i bujne grudi.



– Zavist vas nikada neće učiniti boljima. Trebate cijeniti druge ljude – još je jedno važno pravilo koje su ilustrirali činjenicom da mnogi ljudi nisu sretni gledajući vlastite slike iz prošlosti. Zato poručuju: "Nemojte se mučiti zbog toga, to je samo znak da radite na sebi."



– Budite samouvjerene i jedinstvene. Primjerice, možete postići seksi izgled i kada odjenete običnu bijelu košulju. Ne treba napominjati da ona mora biti besprijekorno čista i ispeglana. Pri tome su važni maniri, vaš izgled, geste, držanje, ponašanje, a manje odjeća koju nosite. Ljubav prema sebi na prvom je mjestu, a tijelo i um su ionako usko međusobno povezani – kaže modni slavni duo, ističući kako žena, da bi bila lijepa, ne mora biti savršena. Samo jedan detalj na njoj može učiniti da izgleda jako seksi.



– Ja obožavam prepoznatljive značajke, npr. veliki nos, jer otkriva karakter – izjavio je Domenico. Ovo će vjerojatno zapanjiti mnoge žene koje hrle plastičnim kirurzima kako bi im preoblikovali nos, u čemu često ne uspijevaju i troše brdo novca na takve zahvate, a mogle su ostati svoje, prirodne i seksi. Tako misle Dolce i Gabbana, a oni sigurno najbolje znaju što žensko tijelo čini senzualnijim i slažu se s tim da nas je priroda najbolje dizajnirala.