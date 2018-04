'Casual' petak: crne kožne čizme, crvena trenirka i besmrtne 'marte' izdominirale splitskom Rivom

Današnji šušur na splitskoj Rivi nije bio 'samo' onaj uobičajeni za sunčani petak. U zraku kao da se osjećalo da je konačno stiglo proljeće, baš je sve ukazivalo na to.



Ne samo da smo ga namirisali, prava mala modna revija nas je dočekala danas uz more, a cure su nas oduševile odabirima. Ležerno i lagano odjevene, svaka u svome stilu, ali bez one zimske opterećenosti, što materijalom, što uparivanjem čizama, kaputa i torbica.



Sunce kao da je izvuklo ono najbolje iz njih, pa se nije pod svaku cijenu držalo nekih pravila, već su se ona lagano 'nagazila'. Djevojka koja je pozirala u kultnim 'martama' pokazala nam je tako da neki komadi nikada neće ispasti iz 'đira', unatoč svim propisima. Parirala joj je dama u kožnim čizmama preko koljena, valjda nije odoljela prošetati ih još koji put prije nego što pošteno zatopli...



Vidjeli smo i nekoliko laganih kombinezona, popularne crvene hlače s crtom, kao i poderane traperice, sve u trendu, ali s vlastitim potpisom. Ako je ovako bilo prvoga proljetnog dana, željno iščekujemo vidjeti što će se sve nositi ovoga proljeća po gradu.