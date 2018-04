Suvereno se nose na visoke potpetice, baletanke, tenisice, čizme, sandale... Nosimo ih u svim godišnjim dobima, a sada pod obavezno!

Kratko, kraće, najkraće - nit je vodilja fashionistica koje ne mogu odoljeti odjevnom predmetu koji je obilježio prošlo stoljeće, neizostavnoj i obožavanoj mini suknji.



Kada je dizajnerica Mary Quant 1963. godine prodala prvu haljinu dužine iznad koljena, malo tko je mogao pretpostaviti da će još kraća haljina na mršavici Tvigi postati planetarni hit. Jednako nerealno izgledalo je kada je Quant nakon samo tri godine dobila orden kraljice za – doprinos modi!



Gospođa Mary danas ima 81 godinu još uvijek dizajnira, no samo za unutrašnjost mini morisa, svog omiljenog automobila, po kome je i mini moda dobila ime. Njezina slavna mini suknja još uvijek simbolizira stav istinskih modnih buntovnika i revolucionara željnih pomicanja granica. Doduše, otkrivene ženske noge više nisu toliko šokantne, no minica je zato otkrila na tisuće novih lica, neka od trenutno najpopularnijih su svakako one izrađene od trapera, sa zakovicama, čipkom, sašivene od neprolaznog čvrstog tvida, ili pak s must have proljetnim cvjetnim uzorkom...



Zanimljivo je i da je kratka suknja nekada bila rezervirana isključivo za šik londonske kvartove gdje su ih nosili kupci Quantina butika "Bazar". Njezino modno pravilo bilo je jednostavno, što kraća suknja, što više čizme i šarene čarape, a neodoljivi ženski modni detalj bili su tregeri... I danas s takvim lookom možete izgledati modno zaigrano, no sasvim je jasno da je vizija mini suknje nadišla prvotna očekivanja. Suvereno se nose na visoke potpetice, baletanke, tenisice, čizme, šlape, sandale, kombiniraju se s poslovnim košuljama, najobičnijim majicama, topovima, nose se sa sportskim, kao i formalnim detaljima.



Ipak, poruka je ostala ista. Mini moda ima više od pedeset godina, još uvijek je puna života i ne namjerava odustati.

Pomalo ironično je što je šezdesetih godina zapravo željela skrenuti pažnju sa seksepila, ženstvenosti i spolnih atributa i osloboditi ženu kao ravnopravno biće, a postala je oličenje svega protiv čega se borila...