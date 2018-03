Koliko ih god imali u ormaru, volimo ih sve više, jer dolaze u još ljepšim i ljepšim izdanjima

Bijela košulja komad je koji se treba naći u svakom ormaru i koji parira i klasiku "maloj crnoj haljinici".



Jednostavna je, ljubi se sa svime, nosiva je na apsolutno sve i s njom nikada ne možete pogriješiti. Mnoge hollywoodske zvijezde otkrile su je i shvatile da je ona najbolji odjevni komad koji trebaju dodati svojoj garderobi.



Ona je, jednostavno rečeno, odjevni klasik koji odolijeva svim testovima vremena i modnim trendovima. Ovako kad pročitate, s lakoćom se dade pomisliti da je to uvijek ista, jednolična i univerzalna bijela košulja. Međutim, baš naprotiv, ona je sve samo ne jednolična.



Volimo košulje raznih dimenzija, od kraćih, gotovo pa u verziji topa, pa do onih dugih koje se nose kao haljine na neke superupečatljive sandale ili salonke. Ona je fina, ako je nosite na jeans hlače ili pencil suknju, ali i seksi jer asocira na one posuđene iz muških ormara.



Ovaj bijeli klasik često smo mogli vidjeti u jesenskim izdanjima modnih časopisa, ali opstao je i u ovoj proljetnoj sezoni. Uz klasične, nametnule su nam se i one s detaljima poput volana, čipke i mašni, koji su je zadržali na tronu neodoljivog statement komada.