Dalmatinke spajale nespojivo, a Zrinka Cvitešić se nakon dugo vremena zabavljala u domovini: sinoć je na reviji bilo živo, pogledajte najbolja izdanja

Fashion night @xoxosonjakovac @fashionhr #love#fashion#show#happy#ootd#outtfit#outfitoftheday#picoftheday#instagood#instadaily#instalike#instapic#fashionblogger#lifestyle#lifestyleblogger#fashionista#stylish#instagood#instadaily#instalike#instapic#instafashion

A post shared by ✖️Horvat Cagalj✖️ (@horvat_cagalj) on Mar 23, 2018 at 1:12pm PDT