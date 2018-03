Sviđala vam se ili ne - ova torba je klasik koji nikada neće izaći iz mode, a mogu je priuštiti samo superodlikašice 

Pojam "it torbe" pomalo je već dosadan, no u ovoj modnoj priči nemoguće ga je izbjeći. Uostalom, riječ je o jednom od vječnih modnih ulaganja svih vremena, spoju stila i elegancije, torbi koju je nosila legendarna žena - sve su ovo opisi koji već godinama nastoje dočarati magičnost kultne Lady Dior torbe.



Svaka fashionistica priznat će vam kako je baš ovaj primjerak ključna sastavnica svakog ormara koji oduzima dah, a ime je dobio po posebnoj dami, koja je rijetko viđena bez ove luksuzne torbe pod rukom, obožavanoj princezi Diani. Sve je započelo 1995. godine, tadašnja prva dama Francuske Bernardette Chirac tražila je vrlo poseban poklon za Lady Di, princezu poznatu po svojoj neospornoj eleganciji.



Obilazeći dizajnerske ateljee, prva dama Francuske spazila je ovu torbu i, iako je bila tek u nastanku, kuća Dior napravila je ekskluzivnu ediciju za princezu Dianu u samo 24 sata. Sastavljena od 130 dijelova omiljena dama britanskog dvora u crni primjerak zaljubila se na prvi pogled, pa je ubrzo naručila isti model u svim bojama i stilovima. Nakon što je dvaput snimljena s Lady Dior torbom pod rukom, pariška modna kuća zamolila je Dianu za dopuštenje da svoj novi modni dodatak nazove po njoj.



Od tada krasi kombinacije najprofinjenijih dama na svijetu, rado ih nose Carla Bruni, Monica Bellucci, kao i višesezonska ambasadorica Marion Cotillard. Kultni model redizajnirao je John Galliano, pa se pomalo zaboravlja da ju nije on kreirao. Idejni začetnik je Gianfranco Ferré, koji je u Dioru bio od 1989. do 1996. godine.



Raspon cijena ovoga klasika varira između dvije i četiri tisuće dolara, sastavljen je od 130 dijelova - sto komada kože, koji se ručno bruse, bojaju, prošivaju i potom izrezuju i modeliraju oko drvenog kalupa. Za realizaciju jedne torbe potrebno je osam sati, a na svakoj od njih rade po dva firentinska umjetnika. Podlogu torbe čini raskošna janjeća koža iz Francuske, koja se obilježava poznatim "cannage" uzorkom, prošivenim detaljem inspiriranim uzorkom na stolicama Napoleona III, koje je Christian Dior koristio na svojoj prvoj modnoj reviji 1947. godine. Ručke krase velika zlatna slova “DIOR“, kao privjesci.



Cijene pojedinih de luxe primjeraka rastu čak dvaput godišnje, čineći ju modnom poslasticom samo za one najdubljeg džepa. Ne treba zaboraviti ni kako od svih torbi koje Dior proizvodi, jedino Lady Dior svake sezone dobiva novo izdanje, a uvijek ima i ekskluzivno mjesto na policama Diorovih prodavaonica.



Kako bi svom proizvodu dali dodatnu važnost, ova modna kuća osmislila je i nesvakidašnji projekt "Lady Dior As Seen By", suradnju s gotovo stotinjak umjetnika na temu Lady Dior, koji su svoje vizije tog predmeta izrazili u medijima od žičanih skulptura i gipsanih odljeva do plišanih igračaka, fotografija pa čak i videoinstalacija.



I u 2017. godini deset umjetnika iz cijelog svijeta, od multimedijskog vizionara Jacka Piersona, do Afrikom inspirirane Jamille Okupo, ponudilo je svoju verziju najpoznatijeg i najprodavanijeg Dior modela. Naizgled jednostavan zadatak rezultirao je pravim malim umjetničkim djelima u Lady Dior dimenzijama. Korišteni materijali varirali su od krzna, baršuna sve do šarenih niti, a posebno su impresivne različite tehnike kojima su umjetnici torbice pretvarali u zaista fascinantne unikate. Cijena je također posebna, od 5700 dolara za mini verziju, do čak 9700 dolara za klasičnu veličinu.



Na Diorovim stranicama Lady Dior trenutno je dostupna u pet kategorija; mini izdanju, originalu, srednjoj veličini, velikoj, te egzotičnom izdanju koje u 2018. dolazi u crvenoj boji s uzorkom kože aligatora. Ostala izdanja dostupna su uglavnom u pastelnim nijansama, ali i vječnoj crvenoj i crnoj. Omiljeni ukrasi još uvijek su zakovice, tvid, kao i sitne perlice u baroknom stilu.