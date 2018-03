Biste li nosili tenisice od riblje kože ili usirenog mlijeka? Upoznajte novi modni trend

Usireno mlijeko možda ima svoju ulogu u prehrani, ali u proizvodnji patika? Začudo - ima, sudeći prema onome što je nedavno francuska tvrtka "Veja", poznata po etičkim principima proizvodnje, otkrila o tome kako nastaju njihove poznate tenisice minimalističkog dizajna i naoko posve nalik drugoj takvoj obući trendovskih linija.

U nastojanju da proces proizvodnje njihove obuće ostavlja što manji ekološki trag, tvrtka se umjesto sintetičkim materijalima i jeftinoj plastici orijentirala na sasvim drugu stranu: posve suprotno: korišteni pamučni materijali, proizvedeni bez upotrebe toksičnih pesticida, potječu s organske farme u Brazilu; guma stiže iz područja Amazone, gdje je tamošnji stanovnici "cijede" tradicionalnim tehnikama.

Gornjište obuće pokušava se proizvesti od najodrživijih mogućih materijala – radi se s kožom ribe tilapije (inače sve popularnije u prehrani, pogotovo u SAD-u), kao i materijalima nalik životinjskoj koži napravljenima od - usirenog mlijeka. Nekonvencionalne su i metode na koje se ova obuća pakira, skladišti i isporučuje - za te se poslove, na primjer, preko odgovarajućih agencija angažira ljude koji su bili u zatvoru pa im treba pomoć oko pronalaženja posla. U ovoj vrsti industrije posve je neuobičajena praksa - kao u "Veji" - da se cijeli proces od nastanka do prodaje obuće transparentno predstavi kupcima.

Tvrtka "Veja", čiji su osnivači Sébastien Kopp i François-Ghislain Morillion, na francuskom se tržištu pojavila 2004. godine. Luksuzne robne kuće brzo su je prihvatile. Politika održive proizvodnje i polaganog osvajanja tržišta pokazala se i jako dobrom i plasiranom u pravo vrijeme, kad je ljudima sve više stalo da znaju kako i od čega nastaje ono što plaćaju i odijevaju. "Veja" polako osvaja i tržište SAD-a, na kojemu su njihove tenisice već prisutne u 150 prodavaonica "Barney's", "Reformation" i "Amour Vert", no u idućih nekoliko mjeseci planira se širenje tržišta njihove zbirke tenisica koje se prodaju po cijeni od 50 do 150 dolara.