Splitski glumac šokirao 'fudbalerkom', ali s hit frizurom iz 80-ih pred Šurjaka ili Bobu Živojinovića ljepotice su padale kao 'pokošene'

"Gledam styling i vrti mi se pjesma: 'Vi prekrasni ljudi, sa vama mogu cijelu noć, biti budan i sanjati na nogama..." - stihovima kultne skladbe "Pjevajmo do zore" kultnog Jure Stublića, koji je također u doba najveće popularnosti nosio kultnu frizuru, pratiteljica je na Instagramu savršeno komentirala novi i potpuno retro izgled splitskog glumca Slavka Sobina.

Premda je ovom "modnom eskapadom" većinu nasmijao i zabavio (Iva šulentić mu je komentirala da je "vrh", a on je replicirao da je "tanka linija od vrha do dna"), ostaje činjenica da je upravo na ovoj fotografiji Sobin savršeno utjelovio sve ono što je činilo mačoizam u 80-ima i sve ono što su djevojke tada, koliko god nekima nevjerojatno zvučalo, zaista voljele.







Upravo ovakvu vrizuru imali su tada i Bruce Springsteen i Sting i Bono Vox, i u domaćoj varijanti Mladen Bodalec i Aki Rahimovski, pa i Oliver Dragojević.













Sportaši su, i to ne samo nogometaši, na "fudbalerci" prirodno diplomirali, bio je to izgled kojeg su djevojke istinski obožavale, a neki od najslavnijih pripadnika vrste, poput Hajdukovca Ivice Šurjaka ili danas Breninog supruga, a tada zavodljivog tenisača u naponu karijere, Bobe Živojinovića, mamili su ženske uzdahe koje kao da i danas još čujemo...







A moda je, uostalom, samo vječna igra, kolo koje se okreće i svako toliko u opticaj vrati stari trend, tek ga malo mudro osvježivši. Naprosto se ne bi zaklele da ovakve frizure opet neće postati "must have". I traperica s visokim strukom mnogi su se desetljećima zgražali...