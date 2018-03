'Seksi' izdanje Mladena Grdovića nasmijalo obožavatelje: ovakvog stylinga ne bi se posramile ni najzgodnije 'pin-up' cure

Mladen Grdović izbacio je još jednu pjesmu u svom stilu i, po običaju, dotukao svoje emotivne obožavatelje. Odmah su proplakali, grudi su ih zaboljele, a srce se raspuklo na 'dva dila', ako je suditi prema komentarima.



Radi se o pjesmi "Jubin dan kad san te srija", a spot je, osim uobičajenih elemenata, Zadra, masline, mora i pogleda u daljinu, donio i zanimljivu odjevnu kombinaciju popularnoga pjevača.







Bio bi to sasvim običan 'outfit' da Mladen nije značajno crvenu košulju svezao u grop, a ispod nje je tako provirio njegov oveći stomak. Uzor su mu očito bile seksi 'pin-up' cure, tko zna iz kojeg razloga... Uz to je i bos, što je neke potaklo na 'peckave' komentare.



"Ne znam sto je veće, Mladenova duša ili njegova stopala", našalio se jedan komentator.



"Pa zašto ima svezanu košulju, ne razumijem, inače pjesma ok, Mladene", dodao je drugi, zbunjen izdanjem.



Spot je, između ostalih lokacija, sniman na Fontani u Arbanasima, gdje je pjevač bez pardona pokazao svu svoju raskoš s trbuščićem ispod košulje. Možda nije zaslužio peticu za stil, ali svakako je pokazao da ima 'svoj đir'.



<!--cke_bookmark_106S--><!--cke_bookmark_106E-->