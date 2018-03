Ako niste odvažne i sa čvrstim stavom - zaboravite na ovaj trend! No, ako jeste...

U tjednu posvećenom ženama, pokušavali smo se sjetiti reprezentativnih i nevjerojatnih pripadnica nježnijeg spola kojima zavidite na samopouzdanju, odvažnosti i snažnom karakteru. Možda jedan od najboljih primjera ženske solidarnosti i snage su dvije velike glumice, Penelope Cruz i Salma Hayek koje su u filmu "Bandidas" ili u Hrvatskoj poznatijeg pod nazivom "Odmetnice", pokazale svu snagu i moć "nježnijeg spola".



Dvije hrabre i odvažne pljačkašice uspješno preživljavaju surovi svijet Divljeg zapada osvećujući se opakom revolverašu ubojici, no gledatelje ovog poznatoga filmskog uratka, najviše je osvojila njihova ženstvenost i odvažnost. Osim istaknutog samopouzdanja i nevjerojatnih konjaničkih vještina, ono što je posebno privlačilo pažnju je i kaubojski stil koji su ove dvije dame vjerno prikazale, ali i dale mu sasvim novu dimenziju.



No, za dobru "western" kombinaciju potrebno je puno hrabrosti i kreativnosti, jer je vrlo tanka linija između dobrog ukusa i kiča. Zato rijetko koja žena može iskombinirati odvažnu kaubojsku kombinaciju od glave do pete: od kaubojskih čizama, jeansa, kožne jakne zemljanih boja i neizostavnih resica. Ali je zato ukomponiranje takvih detalja, nevjerojatno zabavan zadatak.



Tako s laganom i ženstvenom haljinicom možete iskombinirati otkačene kaubojske čizme ili šešir, a torba s resicama uvijek pristaje uz jednostavni dnevni look s jeansom, a u ljetnim i proljetnim mjesecima, šešir na glavi će učiniti outfit otkačenijim i odvažnijim. Proljetne tunike s čizmicama i ukrašenim kožnim remenom te laganom maramom oko vrata, probudit će u vama pravu modnu kreatoricu, koja je sa samo nekoliko odvažnih detalja dobila injekciju samopouzdanja. Premda glupo zvuči, ali s dobrom modnom kombinacijom i dan bi mogao biti puno bolji.