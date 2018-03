Nekada smo ove hlače zaobilazili u širokom luku, a sada su apsolutni must-have sezone

"Obukla si se u široke hlače" - česta je uzrečica koja znači da osoba, najblaže rečeno, ima malo više samopouzdanja nego što je to potrebno. No, kada osvanemo u hlačama visokog struka, to znači da, osim samopouzdanja, imamo i dobar nos za trendove koji nalažu naglašavanje figure.



Sigurno nećete pogriješiti ako se odlučite za hlače visokog struka u nekoj od jarkih boja dužine malo ispod koljena, širokih nogavica, u kojima sigurno nećete proći nezamijećeno. Još više ćete se istaknuti nekim otkačenim uzorkom, poput točkica, prugica, kockica... Opašite se nekim upečatljivim remenom i dojam će biti potpun.



Ako nemate vremena za kombiniranje, nabavite hlače koje već imaju remen od iste tkanine od koje su sašivene, što će vašoj liniji dati još dodatnu dozu ženstvenosti. Hlače visokog struka odlično se kombiniraju s romantičnim bluzama, ali i uskim majicama, a uz njih su obavezne cipele na potpeticu. Ne treba posebno napominjati kako ovakav kroj omogućava pripadnicama ljepšeg spola veću slobodu kretanja, jer nema onog efekta stezanja ili "rezanja" u struku koji je tipičan za hlače niskog struka.