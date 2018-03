Konačno svanuo sunčani dan na rivi: pogledajte kojim komadima Dalmatinke udaraju kontru kiši

Koliko Dalmatinci vole uživati u suncu, bude nam jasno svaki put kada ono proviri iza kišnih oblaka. Tko može biti loše volje kada se nakon desetak tmurnih dana koji su se zaredali i poremetili nam planove, pojavi i jedan pravi, sunčani?



Okupani zrakama sunca, a ne kišom, malo za promjenu, Zadrani i Makarani su požurili u grad kako bi pokazali svu proljetnu raskoš svoje garderobe. Na licima se prolaznika vidi, puna im je više kapa naporne zime, spremni su za toplije dane, laganije krpice i šarenilo.



Prevladavali su ostaci zimskih kaputa, ali i proljetni 'must have' - traper. 'Jeans', u bilo kojemu obliku, nezaobilazan je komad ovoga proljeća, a Zadranke i Makaranke već su 'ubole' one najpopularnije, koji će im nositi ostatak garderobe u mjesecima koji nadolaze.



Malo kariranoga, malo poderanoga, a malo 'klasike' recept je za savršenu zimsko-proljetnu kombinaciju, a cure (i poneki momak) su pokazali da su i u ovim promjenjivim danima maštoviti. Ponekad je teško iskombinirati zanimljiv 'outfit' dok vani puše i hladno je, ali nekima je moda ipak na prvome mjestu, kako su pokazale ove tvrdoglave Dalmatinke.